Real Madrid vs. Sevilla: fecha, horarios y canales en Sanchéz Pizjuán por jornada 5 de LaLiga Santander

Real Madrid y Sevilla se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía DirecTV, beIN Sports y Movistar LaLiga ONLINE TV por la jornada 5 de LaLiga Santander 2019-20 desde el mítico Estadio Sáchez Pizjuán. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 14:00 horas en Perú y en México. Sigue el MINUTO A MINUTO por la web Depor.com. Se viene un partidazo entre los 'Merengues', un equipo remodelado, y unos rivales que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Real Madrid y Sevilla.



Con el orgullo herido llega el Real Madrid a un estadio donde perdió en siete de sus diez últimas visitas ligueras. Para los optimistas el escenario perfecto para levantarse en una semana importante en la que encara dos salidas ligueras de nivel, tras el Sánchez Pizjuán el Wanda Metropolitano (en medio recibe en casa al Osasuna). Saldrá reforzado o definitivamente tocado Zidane de estos duelos. Buen conocedor del entorno madridista y todo lo que conlleva los malos resultados.



Real Madrid vs. Sevilla: horarios en el mundo

Perú 2:00 p.m. | DirecTV Sports

Ecuador 2:00 p.m. | DirecTV Sports

Colombia 2:00 p.m. | DirecTV Sports

México 2:00 p.m. | DirecTV y Sky Sports

Bolivia 3:00 p.m. | DirecTV Sports

Paraguay 3:00 p.m. | DirecTV Sports

Venezuela 3:00 p.m. | DirecTV Sports

Argentina 4:00 p.m. | DirecTV Sports

Chile 4:00 p.m. | DirecTV Sports

Uruguay 4:00 p.m. | DirecTV Sports

Brasil 4:00 p.m. | DirecTV Sports

España 9:00 p.m. | beIN Sports y Movistar LaLiga

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que se siente con "fuerzas" para dar la vuelta a la mala situación de su equipo, y fue tajante cuando fue preguntad por sentir la confianza de los dirigentes al asegurar que si no está respaldado "mejor salir".



El entrenador del cuadro 'Merengue' habló claro tras la dura derrota de París en el estreno de la Champions League, que complicó la mala dinámica de su equipo antes de visitar al líder de LaLiga Santander, el Sevilla. Se apoyó en la cultura del trabajo y máximo esfuerzo para voltear la situación.



"Claro que me siento con fuerzas. Tengo que leer cosas como que estoy fuera y eso a mi no me interesa, solo lo que hago yo con los jugadores y me siento fuerte. He aprendido a nunca bajar los brazos y voy a seguir trabajando. De jugador aprendí a trabajar mucho y a intentarlo hasta el último minuto que me den la posibilidad de hacer las cosas con mis jugadores y con fuerza", manifestó el exjugador.



Preguntado por la sombra del portugués José Mourinho y tener que trabajar con el rumor de su regreso, Zidane se mostró conocedor del panorama en el Real Madrid: "Ni me molesta ni no, la situación es esta. Cuando aquí pierdes un partido se tiene cambiar todo, es difícil pero es la realidad, es lo que hay".



Y dejó claro que él solo está centrado en su equipo y los partidos que encaran. "Me interesa lo que vamos a hacer como equipo en Sevilla, ante un buen equipo. Tenemos que ir por el partido para intentar ganarlo".

Real Madrid vs. Sevilla: alineaciones probables

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Hazard, Bale y Benzema.



Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Joan Jordán, Fernando, Éver Banega; Ocampos, De Jong y Óliver Torres.

