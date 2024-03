Partidazo. Real Madrid vs. Valencia se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 2 de febrero por la jornada 27 de LaLiga de España, en un duelo que se llevará a cabo en el Estadio de Mestalla. El compromiso está pactado para las 3:00 p.m. (hora peruana, 9:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. La ‘Casa Blanca’ necesita ganar para seguir en lo más alto de la tabla. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Modric fue el héroe del Real Madrid en el ultimo triunfo por LaLiga. (Video: Real Madrid)





Real Madrid vs. Valencia: posibles alineaciones

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Valverde, Brahim Díaz, Kroos; Rodrygo, Vinicius Junior.

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Diakhaby, José Gayá; Fran Pérez, Pepelu, Guillamón, Sergi Canós; Yaremchuk, Hugo Duro.