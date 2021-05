El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, confirmó que cuenta con el capitán Sergio Ramos para el último encuentro de la temporada ante el Villarreal, jornada en la que se decide LaLiga Santander, y una nueva ausencia del belga Eden Hazard, por un problema que no determinó el técnico galo.

“Hazard algo tiene, poca cosa pero como siempre, no queremos arriesgar”, desveló Zidane en rueda de prensa. “Si no entrenó hoy con el equipo es porque le pasa algo. Mañana no va estar”, añadió el DT, que prepara su duelo frente al ‘Submarino Amarillo’.

Por el contrario, el técnico madridista recupera a Sergio Ramos y el francés Raphael Varane. Asimismo, Zidane admitió antes de facilitar la convocatoria esta tarde, que el capitán será citado tras completar dos entrenamientos con el grupo, a la espera de que pueda estar en la alineación titular.

“Sergio mañana va a estar con nosotros, ha entrenado con normalidad y va a estar. El equipo se verá mañana”, aseguró al respecto al capitán del equipo, a quien necesita para un juego en donde el Atlético de Madrid no tiene que sumar en la última fecha del campeonato.

En su equipo, dejó claro Zidane, siempre contaría con Ramos y no tendría duda de que a pesar de sus pocos partidos disputados en 2021, sería un fijo para la Eurocopa si fuese Luis Enrique Martínez. “No soy el seleccionador de España, si me preguntan yo siempre me llevaré a Sergio, pase lo que pase, porque lo da siempre todo”.

Ilusionados

En cuanto al sábado, Zidane explicó que están “ilusionados” con poder “conseguir LaLiga” y que lo van “a dar todo” tras “un camino tan duro”. “Es un día especial, el último partido de nuestra liga. Superamos dificultades y llegamos ahí para darlo todo. Nos enfrentamos a un equipo que lo está haciendo muy bien”, advirtió.

“Lo importante es el equipo y el día de mañana. Lo que queremos conseguir es únicamente eso, es la verdad. Tenemos que tener concentración, sobre todo después de lo que ha pasado este año. Vamos a hacer 90 minutos de nivel muy alto para intentar conseguir LaLiga”, afirmó.

El preparador madridista recordó la consecución de LaLiga Santander de 2017 en el último partido en Málaga. “Por eso es tan bonito el fútbol español. Lo importante es darlo todo, en el campo lo hemos dado todo. Mañama veremos si es un 10 o un 9,5. Confiamos en darlo todo y conseguir los tres puntos”, aseguró.





