Real Madrid vs. Villarreal se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 17 de diciembre por la fecha 17 de LaLiga de España, en un partido que se realizará en el Estadio Santiago Bernabéu. El compromiso está programado para iniciar a las 3:00 de la tarde (hora peruana, 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Star Plus, Movistar y HBO Max. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. La ‘Casa Blanca’ irá por el triunfo y espera un tropiezo del líder Girona para volver a tomar el primer lugar. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Real Madrid se prepara para recibir a Villareal por LaLiga de España. (Video: Real Madrid)





Real Madrid vs. Villareal: alineaciones probables

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy; Kroos, Valverde, Modric; Bellingham; Rodrygo y Díaz.

Villareal: Jorgensen; Foyth, Albiol, Cuenca, Pedraza; Altimira, Capoue, Parejo, Álex Baena; Morales y Gerard.