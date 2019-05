"Si no hago lo que quiero en mi equipo, me marcho": el autoritario mensaje de Zidane al Real Madrid

Fuerte y claro. Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , dejó claro que es el responsable de la confección de la plantilla de la próxima temporada y las decisiones sobre cada titularidad de sus jugadores, y aseguró que si no tuviese ese poder se marcharía.



"Es una decisión mía. ¿Quién piensas que hace el equipo? Está claro como el agua", respondió cuando fue preguntado por la situación en la portería y la solución que tendrá con la más que posible salida del costarricense Keylor Navas.



"Soy el entrenador y siempre va a ser lo que yo quiero" , añadió. "Si no hago lo que quiero en mi equipo, yo me marcho. A la hora de hacer el equipo y luego para los fichajes, hay gente que trabaja y lo hacemos juntos, pero hacer el once, el banquillo y los que están fuera, soy yo únicamente", aclaró el DT francés.



El Real Madrid llega de una mala imagen en Anoeta que pidió corregir. "Tenemos un partido para, por lo menos, intentar acabar bien y que la gente pueda estar orgullosa de nosotros. Es muy complicado cuando no se juega nada pero a nivel de imagen tenemos que acabar bien la temporada y hacer un buen partido".



Además, terminó dejando un mensaje de ilusión y esfuerzo de cara al próximo curso. "Tenemos que cambiar todo eso, meter toda nuestra fuerza y lo vamos a conseguir, no digo que vamos a ganar todo el próximo año pero por lo menos lo vamos a intentar y nos vamos a preparar para hacer un gran año'', fueron las palabras de Zidane en la previa del Madrid-Betis en el Bernabéu.

