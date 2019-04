''Jugar para nada, es complicado": Zidane reconoció la difícil situación que viven sus jugadores en la temporada

Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , reconoció que a su equipo le "falta confianza" y destacó que después de quedarse sin opciones de ganar títulos, "jugar para nada es complicado".

"Es un momento complicado, la situación no es fácil porque lo de fuera no ayuda nada. Hay que aceptarlo y al final son los jugadores los que tienen que salir de eso con el cuerpo técnico. No hay que buscar excusas pero para salir de esta situación es difícil. Hoy los jugadores tras una primera parte mala hicieron una segunda muy buena", destacó.



El técnico francés se mostró sorprendido por ver a sus "jugadores no intentar jugar" en la primera mitad pero se quedó con la reacción. "Nos falta confianza. Algo nos ha pasado pero me quedo con lo positivo. En la temporada no vamos a ganar nada y en nuestra cabeza jugar para nada es complicado. No vamos a dejar de pelear, en los siete partidos que nos quedan vamos a pelear hasta el final como equipo".



No desveló nada Zidane de la charla que dio a sus jugadores en el descanso y dio el mérito de la reacción a sus futbolistas para acabar remontando al Eibar. "No se podía seguir como en la primera mitad y jugamos más como equipo, también corrimos más, juntos, y cambió totalmente el partido".



"Al final hay que felicitar a todos los jugadores porque son los que pelean y ellos han cambiado el partido tras juntarse y ayudarse mucho en el campo. Fueron dos partes completamente distintas. Lo bueno es que hemos tenido una reacción. Tienen un orgullo que sacaron. Han demostrado que corriendo juntos y peleando se pueden sacar cosas".



La defensa que ha hecho Zidane de cara al futuro de jugadores como Raphael Varane o Marcelo no la ha mostrado por Gareth Bale. El galés volvió a ser el centro de la crítica de la afición madridista y su entrenador no confirmó que vaya a seguir en el Real Madrid.



"Ya veremos, no voy a decir lo que va a pasar porque Gareth es un jugador del Real Madrid al que le quedan dos años. No es el momento de hablar de eso. De la pitada del público no nos alegramos, quieren ver jugar mejor a su equipo y no lo estamos haciendo bien", valoró.



Fuente: EFE

► ¡No dejarás de reír! Los mejores memes del triunfo del Real Madrid sobre Eibar por LaLiga [FOTOS]



► ¡Golazo del delantero de moda! Piatek marcó el 1-0 para el Milán y dejó en shock a la Juventus [VIDEO]



► ¡Hizo estallar el Bernabéu! Doblete de Benzema para el 2-1 del Real Madrid sobre Eibar por LaLiga [VIDEO]



► ¡La tiene clara! Pep Guardiola dio su pronóstico para el Barcelona-Atlético Madrid por LaLiga