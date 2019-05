Día clave en Valdebebas: Zidane le comunicó a Brahim Díaz si cuenta con él para la próxima temporada

Ni la misma interna del Real Madrid o el entorno del juvenil malagueño estaban al tanto de lo que sucedía en Valdebebas. El técnico francés, Zinedine Zidane , se sumó a los miles de espectadores que quedaron extasiados con lo que brinda Brahim Díaz sobre el terreno y le hizo un comunicado importante sobre lo que será el futuro del malagueño en el club más ganador de la Champions League.

Tras una temporada para el olvido, el proyecto que se dispone el Real Madrid a realizar para lo que será el 2019-20 no solo tiene como objetivo sumar a los jugadores idóneos para pelear LaLiga Santander y la Liga de Campeones de Europa la próxima temporada, sino también ver quiénes continuarán y quiénes no. En ese contexto se reunieron Zidane e Brahim.



El juvenil de 19 años y nacido en Málaga, llegó esta temporada y apenas ha tenido ocho juegos en disputa y ha marcado un tanto. Durante esos partidos, el extremo mostró sus dotes de buen fútbol y que se acomoda a lo que el técnico exige, algo que gustó en las gradas y al propio Zidane.



Ya antes el propio DT había dicho sobre Díaz que "no tiene miedo, maneja las dos piernas, es rápido... Me gusta cómo juega y ya está. A Brahim le gusta jugar y a mí me gustan mucho los jugadores que juegan", y lo reafirmó este miércoles en el complejo deportivo donde entrena el Real Madrid.



Con ello, es casi un hecho que el jugador de 19 años -próximo a cumplir 20 en agosto- seguirá en el club en busca de ganarse un lugar entre los titulares y como parte del proyecto del club entre perlas juveniles y consagrados para formar una mixtura de equipo que vuelva a pelear todos los títulos la próxima temporada.

► Con Messi a la cabeza: la lista preliminar de 31 que prepara Argentina para la Copa América 2019 [FOTOS]



► Desechó al Real Madrid: figura del Bayern apuntó que "fue una buena decisión" no irse al Bernabéu



► Otra 'novia' para Griezmann: Bayern Munich amenaza con 'tirar la casa por la ventana' por su fichaje



► El mes más duro de su carrera: la incertidumbre de James Rodríguez tras no conocer su futuro