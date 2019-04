¡Harto por donde lo mires! El deseo de Zidane para el Real Madrid de cara al resto de la temporada

Todo mal. El Real Madrid no puede esperar más a que termine la temporada. Incluso el habitualmente apacible Zinedine Zidane perdió la paciencia luego de la derrota más reciente del equipo 'merengue', por 1-0 contra el colero Rayo Vallecano en LaLiga Santander el último domingo.



“Tenemos tres partidos más y que se acabe esta temporada para todos y ya está” , confesó el técnico del Madrid tras ver a su equipo superado y derrotado por el entonces último sitio de la tabla del torneo. Recordemos que 'Zizou' volvió hace casi un mes al banquillo de la 'Casa Blanca', luego de que estos quedaran eliminados de la Copa del Rey y la Champions League.



El resultado prácticamente puso fin a las posibilidades del cuadro merengue de alcanzar al Atlético de Madrid por el segundo lugar. Si el Madrid no puede borrar una diferencia de nueve puntos en los últimos encuentros de la temporada, terminará fuera de los dos primeros sitios en temporadas consecutivas y por primera vez desde la campaña de 1973-74.



Un día antes de la decepcionante actuación contra el Rayo, los hinchas del Madrid tuvieron que soportar ver al Barcelona conseguir su segundo título consecutivo de LaLiga y octavo en 11 temporadas. Zidane estaba inusualmente molesto tras la derrota contra el Rayo, la cuarta de su cuadro en seis partidos.



“Yo siempre voy a defender a mis jugadores, pero hoy no. No podemos jugar así y soy el responsable. Al final no ha salido nada. Hay que pedir perdón”, comentó el francés. El Real venía de un empate a cero con el Getafe y anteriormente había igualado con el Leganés y sucumbido ante el Valencia, todos los partidos como visitante. Zidane tiene una foja perfecta en el Santiago Bernabéu, pero todavía necesita ganar fuera de casa.



► ¡No siguen en el Real Madrid! La lista negra de Zinedine Zidane para la próxima temporada [FOTOS]



► ¡Messi vs. Mbappé! Así se mueve la tabla de goleadores para conocer a la próxima Bota de Oro [FOTOS]



► ¡Florentino se soba las manos! Maurizio Sarri le abre las puertas a Hazard y no pelearán más con el Real Madrid



► "Frenkie, ¿serás titular en el Barcelona?": la clara respuesta del joven fichaje del club azulgrana