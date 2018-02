Dani Ceballos se convirtió en el protagonista absoluto en la victoria de Real Madrid sobre Leganés por la Liga Santander. No por un golazo o asistencia, más bien por la humillación pública que Zidane le hizo vivir al ponerlo solo 29 segundos en el campo de Butarque.



A casi dos días del tan sonado hecho, el entrenador del Real Madrid ha confesado que se disculpó con el exjugador del Real Betis en una conferencia de prensa previa al partido contra el Deportivo Alavés este sábado en el Santiago Bernabéu.

“No, no me sabe mal la decisión que tomé: me sabe malísimo. Lo siento mucho y se lo he dicho al jugador, no me gustó nada. Yo estoy encantado con él, es un chaval encantador, que sigue trabajando aunque tiene pocos minutos, sabe que esto es lo que debe hacer", dijo Zidane.



El caso Gareth Bale



Zidane aportó algo más de luz a la suplencia de Gareth Bale en tres de los últimos cuatro partidos de su equipo y, tras asegurar en Butarque el miércoles, que hay que ir "poco a poco" con el galés, dejó entrever que tiene problemas físicos que le impiden estar al cien por ciento.



"Bale es un jugador importante de esta plantilla y siempre lo va a ser. La única cosa es que él está en un proceso entrenando, debe meterse bien totalmente, como los demás. Cada día me preguntáis por un jugador, pero a mí lo que me interesa es el equipo, la plantilla, el día a día y no lo que hace un jugador porque vamos a ganar con todos", explicó el entrenador del Real Madrid.