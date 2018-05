Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid, felicitó al Atlético de Madrid por la conquista de la Europa League y no respondió al cántico de Juanfran Torres porque aseguró que le "cae bien" y "fue una broma".



Fue una de las anécdotas de la celebración del Atlético de Madrid, cuando Juanfran entonó el cántico "que se enteren los vikingos quién manda en la capital" , en referencia al Real Madrid. Zidane lo acogió con humor y dejó una felicitación al equipo vecino.



"Dar primero la felicitación al Atleti por su logro, estoy contento por lo que han hecho, se lo merecen y ya está. Nosotros no mandamos, a mí Juanfran me cae bien, no le tengo que decir nada. Fue una broma", aseguró.



Juanfran y su polémico canto dedicándole el título de la Europa League al Madrid. (YouTube)

El Real Madrid se mide este fin de semana al Villarreal en la última fecha de la Liga Santander, y quedará listo para lo que será la final de la Champions League en Kiev, el próximo sábado ante el Liverpool.