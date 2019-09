No está muy convencido: Zidane improvisaría a Eder Militao como lateral izquierdo ante Osasuna

► Messi fue cambiado en el entretiempo del Barcelona vs Villarreal



► Zidane no se enteró de los resultados de los premios 'The Best 2019'

La alineación titular del Real Madrid es una verdadera caja de sorpresas. Cuando parecía que ya la 'enfermería blanca' quedaba vacía, volvió a recaer Ferland Mendy por una lesión muscular , que sumada a la para de Marcelo deja a Zinedine Zidane con un problema en el lateral izquierdo ante Osasuna y Atlético de Madrid. ¿Quién jugará por esa banda?

El técnico francés tendrá que decidir cuanto antes. La opción más 'natural' parece ser Nacho Fernández, quien incluso ya jugado en esa posición en otras temporadas. Sin embargo, el futbolista de 29 años no ha tenido minutos este curso y parece no estar en los planes de Zidane. Por lo que 'Zizou' decidiría apostar nada menos que por Eder Militao.



El central daría la sorpresa al jugar como lateral izquierdo, una idea que ya rondaba por la cabeza de Zidane desde hace mucho. El brasileño es un jugador muy versátil, y puede estar posicionado de centro, como en la banda.



La oportunidad pasa porque Militao no ha convencido del todo como central, ni en los minutos que tuvo frente al Levante y mucho menos en la goleada ante el PSG en Champions League, donde dejó muchos espacios, llegó tarde a los cruces y no logró entenderse jamás con Varane.

Los canteranos, el 'Plan B'

Las otras alternativas están en el Castilla de Raúl, y son Fran García, que esta temporada está jugando como extremo pero se ha formado en la cantera blanca de lateral, y Javi Hernández, jugador que ocupa habitualmente el lateral izquierdo tras años de central.

► Ni te imaginas quién lo reemplazará: Mendy volvió a lesionarse y el Madrid ya no tiene laterales izquierdos



► Messi reconoce que su final está más cerca: "Pasan los años y es más difícil... el cuerpo no perdona"



► Bartomeu ya piensa en el 2020: el fichaje 'bomba' de la Serie A con el que quiere contentar a Messi



► San Petersburgo fue elegida como la sede de la final de la Champions League 2021