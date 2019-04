No queda de otra: la respuesta de Zidane tras derrota en Mestalla y el mensaje a Marcelo

El entrenador del Real Madrid , Zinedine Zidane , señaló en rueda de prensa tras la derrota de su equipo en Mestalla que están viviendo una temporada complicada y aseguró que esta recta final de la campaña no la afronta como un examen a sus jugadores de cara a la próxima temporada.

"Es un momento complicado de una temporada complicada. Hay que aceptar la derrota y pensar que nos quedan ocho partidos en los que tenemos que hacerlo mejor", indicó.



"Hoy nos alejamos, hablamos de quedar lo mas arriba posible esta temporada y ahora con esta derrota está complicado. Estoy con mis jugadores, vamos a intentar hacerlo mejor el próximo partido. Ellos lo que van a hacer es luchar hasta el final. Ahora es complicado porque vamos a tener un mes en el que vamos a hablar de cosas", agregó.



Sobre el desarrollo del encuentro señaló que "empezamos bien, con posesión de balón, presionando arriba y nos ha faltado meter el primer gol. No hemos llegado nada en la primera parte. A parte de eso no puedo reprochar nada a mis jugadores, lo han intentado, jugábamos ante un buen equipo y creo que ha sido un partido igualado pero al final ha sido una derrota y duele".



"Hoy jugamos contra un buen Valencia, es un equipo que se está jugando mucho y a lo mejor esto ha sido la diferencia. Este final de temporada no es un examen para nada. Son jugadores del Real Madrid, estamos atravesando un momento complicado este año y hay que aceptar los momentos malos", recalcó.



Preguntado por el estado de forma de Marcelo, respondió que "lo veo bien. Marcelo es Marcelo, voy a contar con él. Es un jugador importante y me gusta como juega. Lo veo metido, entrena bien y la temporada, no solo para Marcelo sino para todos, es un poco complicada"



Con información de: EFE

