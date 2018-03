El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane , volvió a demostrar este viernes que no es amigo de los elogios rechazando considerarse "mejor táctico" que su homólogo Unai Emery , tras eliminar al PSG en octavos de final de la Champions.



"¿Que hoy soy mejor táctico que Emery? Que idiotez... Para mí es una solemne tontería", dijo el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Eibar del sábado.



"Pero bueno, hay que aceptar que a lo mejor dentro de algunas semanas, dirán de mí que soy un idiota y que el otro entrenador, como ganó el partido, es el mejor. Es por eso que no miro (las críticas), miro por lo que hago yo, la pasión que pongo, el trabajo que hago", añadió Zidane, apenas tres días después de ganar vuelta de octavos de Champions en París (3-1, 2-1).



Blanco de las críticas esta temporada a pesar de sus dos títulos europeos consecutivos, el técnico francés aseguró que no considera esta clasificación como una revancha sobre sus detractores.



"No voy a convencer a nadie, cada uno tiene su opinión y la tendrá toda su vida. Incluso aunque gane otra vez, y otra vez más, y otra, porque es su opinión... y no tengo ganas de cambiar eso", ironizó Zidane.



"Lo que tengo claro, es que sé de fútbol es lo más importante. Sé donde estoy, es decir, conozco el contexto y me gusta el fútbol, eso me basta", añadió.



"Lo importante es que trabajo, coloco elementos en su sitio. Puede funcionar o no, pero en cualquier profesión lo importante es poner corazón y trabajo. El resto, pfff... Es la vida, no ganar, perder a veces", subrayó el francés, que mira por lo que queda de temporada y la posibilidad de una tercera Copa de Europa consecutiva.



"Claro que tenemos muchas ganas y pasión por defender nuestro título y lo vamos a hacer hasta el final, hasta el último minuto del último partido. Ahora, lo más importante es seguir con lo que hacemos bien", concluyó 'Zizou'.