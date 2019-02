No todo era felicidad: parte importante del equipo de Zidane en el Real Madrid, reveló diferencias

Zinedine Zidane tuvo una época llena de éxitos con el Real Madrid. El entrenador levantó tres Champions League e ingresó a la historia del equipo. Parte importante del éxito fue el equipo que respaldaba al francés, entre ellos se encontraba el médico, quien reveló un poco la intimidad del club.

Jesús Olmo fue el jefe de los servicios médicos del Madrid por cuatro años. En una conversación con Diario Marca, explicó que no fue fácil tratar con los jugadores y menos con los DT, primero Ancelotti y luego Zidane.

"Ancelotti era un caballero y un gran entrenador. Con Zidane mis criterios médicos eras diferentes, pero dentro del respeto y el diálogo. Le tengo que estar muy agradecido. En los primeros seis meses ganamos el 93% de los puntos y el rendimiento del llamado equipo B me hizo sentirme orgulloso", agregó.

"Los 24 jugadores estuvieron a un nivel extraordinario, algo que apenas se ha conseguido en ningún equipo. La relación fue correcta y profesional. Le he ayudado mucho. No sé si pidió que me marchara".

Admitió que en un momento se le culpaba de todo lo que pasab en el vestuario. "Sí que era cierto. Soy muy influyente. Me metí en la preparación física y en el rendimiento. Cree un equipo de 12 personas que estaban todo el día con los jugadores. No era tradicional y traía métodos de alto rendimiento. Entiendo que cuando uno es revolucionario, haya a gente que no le guste", finalizó.