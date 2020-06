En Real Madrid conocen que es sumamente difícil el fichaje de Paul Pogba, pero no imposible y por ello los merengues no tiran la toalla. Manchester United pide no menos de 150 millones de euros por el traspaso del crack francés, aunque aún así los blancos consideran hacerle hueco en su primer equipo.

Justamente, del Real Madrid y de la chance de ver a Paul Pogba con su camiseta es lo que apunta este lunes Le10Sport. En Francia mencionan que el director técnico de la ‘Casa Blanca', Zinedine Zidane, se habría comunicado en los últimos días con Mino Raiola, agente del jugador.

El citado medio galo menciona que la intención del DT del Real Madrid es conocer a ciencia cierta qué tanto Pogba espera sumarse al club. El ex Juventus quiere salir del United, por lo que el Florentino Pérez hará un esfuerzo al término de la presente temporada para llevar a cabo su contratación.

En Real Madrid buscan a Pogba

Hay que tener en cuenta que en los’ Red Devils', el internacional con la Selección de Francia y campeón del Mundial Rusia 2018 tiene contrato hasta mediados de 2021, y no hay visos que vaya a firmar una renovación.

Si es que finalmente no se da lo de Paul Pogba al Real Madrid, los blancos tienen en la nevera a Donny van de Beek, joven volante del Ajax de Ámsterdam. Eduardo Camavinga también está en la mira, pero Rennes pone trabas por su fichaje.

El Madrid sigue con sus trabajos en Valdebebas de cara al reinicio de LaLiga Santander. Los dirigidos por Zidane se verán las caras frente al Eibar el domingo 14 de junio en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

