Más que contento: las primeras palabras de Renato Tapia como nuevo jugador del Willem II [VIDEO]

Al tener pocas oportunidades de jugar en los últimos partidos oficial del Feyenoord por la liga holandesa, Renato Tapia tuvo la chance de salir de su club y convertirse en nuevo refuerzo del Willem II , hecho que finalmente se dio. Su marcha se da en condición de préstamo hasta final de temporada.

Ya al confirmarse su arribo al Willem II, Renato Tapia posó con la camiseta de su nuevo conjunto en tierras tulipanes. También fue entrevistado por el canal oficial de su nuevo conjunto y se le vio más que contento por la oportunidad.

"Me siento bien. Ha sido bueno (su primer entrenamiento) y he conocido a los chicos. Ya hablé con ellos y poco a poco los voy a conocer. Es un buen grupo, algunos hablan español y me va a ayudar. Ya hablé también con el técnico y al final de esta semana sabré cuál será mi rol", apuntó Tapia.

Asimismo, también habló del interés de su nuevo conjunto por él. "Estoy emocionado por eso. Ahora en Feyenoord van a ser mis rivales. Me gusta tener la pelota y en realidad soy un trabajador. Voy a dar todo", añadió el mediocampista peruano.

En lo que va de temporada del fútbol holandés, el ahora conjunto de Renato Tapia marcha en el puesto 12 con 19 unidades, alejado de los líderes del torneo. Debe sumar puntos para alejarse de un posible 'fantasma' del descenso.