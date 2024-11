A menos de una semana del Perú vs. Chile (juegan el viernes 15), nuevamente la Selección Peruana sufre una baja importante. Este domingo, la Bicolor informó que Renato Tapia quedó fuera para la fecha doble de las Eliminatorias 2026, luego de que el volante peruano, el último sábado, en un partido con Leganés por LaLiga de España, no completara los 90′ y tuviera que salir a los 75′ con algunas molestias en el aductor de su pierna izquierda. Cuando parecía que solo era un golpe, finalmente se determinó que ‘Cabeza’ no podrá jugar contra La Roja ni contra Argentina. Es por eso que Jorge Fossati hizo el llamado de emergencia de Jorge Murrugarra.

“La FPF informa a la opinión pública que debido a una lesión, el futbolista Renato Tapia ha quedado desafectado de la Bicolor en el marco de la presente fecha FIFA, de cara a los partidos de Eliminatorias ante Chile y Argentina, respectivamente. Asimismo, la FPF anuncia la convocatoria del fútbol Jorge Murrugarra”, informó la Selección Peruana en su comunicado.

Es importante mencionar que el peruano que radica en España y que venía siendo protagonista con los ‘Pepineros’ marcó su primer gol con su nuevo club no hace mucho, un tanto que nos hacía pensar en lo importante de su presente en la Blanquirroja, más aún sabiendo que nos encontramos en el último lugar con seis puntos. Sin embargo, el DT Borja Jiménez decidió sustituirlo al verlo afectado en la pierna izquierda. Finalmente, aquella molestia terminó desconvocándolo.

Renato Tapia salió sentido de partido con Leganés y preocupa a días del Perú vs. Chile. (Video: Difusión)

Con esto, la Bicolor sufre su primera baja -de lesionados- en esta fecha doble de noviembre. Recordemos que Renato Tapia no pudo estar en la fecha doble anterior, contra Uruguay y Brasil, al igual que Gianluca Lapadula. El volante también sufrió una lesión con Leganés a pocos días de jugarse los partidos y fue una baja sensible para el equipo, que pudo conseguir su primer triunfo en Eliminatorias contra los ‘Charrúas’, con un agónico tanto de Miguel Araujo, pero cayó goleado frente al ‘Scratch’ en Brasilia por un abultado 4-0.

Otro que tampoco estará contra Chile es Carlos Zambrano, quien fue sancionado por el máximo ente del fútbol -la FIFA- por “insultar a un oficial de Conmebol durante el partido contra Brasil”. Ojo, fue la tercera ausencia del equipo de todos ante el elenco comandado por Ricardo Gareca. Frente a Brasil, Pedro Gallese y Bryan Reyna fueron amonestados y estarán fuera de este reto por acumulación de tarjetas amarillas.

De esta forma, Jorge Murrugarra tomará el puesto de ‘Cabeza’ y se sumará a los entrenamientos para prepararse con miras a los partidos contra Chile en el Monumental y contra Argentina en la Bombonera para las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias. Es importante mencionar que la inclusión de ‘Murru’ en la Bicolor no es nueva, pues en la fecha doble de octubre también fue llamado de emergencia tras su buena participación en el mediocampo de Universitario de Deportes, pero el DT de la Bicolor no lo tomó en consideración contra Uruguay pero sí contra Brasil ingresando a los 78′ por Sergio Peña.

Selección Peruana informó nuevo lesionado para los partidos contra Chile y Argentina por las Eliminatorias 2026. (Foto: Bicolor).





Los convocados de la Selección Peruana

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario) y Diego Enríquez (Sporting Cristal).

Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario) y Diego Enríquez (Sporting Cristal). Defensas: Alexander Callens (AEK Atenas), Aldo Corzo (Universitario), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Renzo Garcés (Alianza Lima) y Erick Noriega (Alianza Lima).

Alexander Callens (AEK Atenas), Aldo Corzo (Universitario), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Renzo Garcés (Alianza Lima) y Erick Noriega (Alianza Lima). Mediocampistas: Jesús Castillo (Gil Vicente), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Sergio Peña (Malmö), Piero Quispe (Pumas), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Miguel Trauco (Criciúma) y Jorge Murrugarra (Universitario).

Jesús Castillo (Gil Vicente), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Sergio Peña (Malmö), Piero Quispe (Pumas), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Miguel Trauco (Criciúma) y Jorge Murrugarra (Universitario). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Gianluca Lapadula (Cagliari), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano), José Rivera (Universitario), Paolo Guerrero (Alianza Lima) y Luis Ramos (Cusco FC).





Perú vs Chile: hora y dónde ver ‘Clásico del Pacifico’

El partido entre Perú y Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026, está programado para el día viernes 15 de noviembre a las 8:30 pm en horario nacional. El duelo será transmitido en suelo peruano por señales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar), además de sus opciones de streaming en América tvGO, ATV+ y Movistar TV App. En cambio, en el país sureño, los canales encargados de la televisación del partido serán TV Chile, Paramount y TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor podrás encontrar las incidencias.

Desde el lunes, Jorge Fossati viene entrenando en la Viena junto a la Selección Peruana, pensando en su primer partido, que será contra Chile. (Foto: GEC)





TE PUEDE INTERESAR