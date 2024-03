Desde que llegó al FC Barcelona en 2018, el defensor Ronald Araújo no ha parado de crecer y mejorar hasta convertirse en pieza fundamental en el primer equipo. Hoy en día es titular indiscutible en el once de Xavi Hernández y en tienda ‘blaugrana’ esperan contar con él por mucho más tiempo. Sin embargo, diferentes clubes de Europa han puesto sus ojos en él y el Bayern Múnich es uno de los más interesados. Según reportan desde España, el club ‘bávaro’ está dispuesto a pagar la impresionante cifra de 100 millones de euros para fichar al uruguayo.

El ‘charrúa’ comenzó su etapa en Cataluña en el equipo B del Barça, pero rápidamente subió al primer equipo y, con 25 años, es una de las figuras del club y también de la Selección de Uruguay. Su futuro es uno de los temas pendiente y más difíciles que tiene el cuadro ‘culé', ya que el zaguero es codiciado por los clubes más importantes del viejo continente.

Hasta ahora solo había rumores, pero el Barcelona ya conoce que el Bayern Múnich, de un gran poderío económico, está dispuesto a hacer un esfuerzo por el jugador. Según el diario Marca, el cuadro alemán está dispuesto a pagar 100 millones de euros. Eso sí, no es una propuesta formal, sino que fue lanzada a través de un intermediario para que el club ‘azulgrana’ analice la posibilidad de venderlo.

Ahora, en la directiva ‘culé' nadie piensa en vender al futbolista, ya que lo consideran clave en el actual equipo y también en las próximas temporadas. De hecho, el club ya le presentó una oferta de renovación tras una reunión entre Deco y los representantes del defensor. Se estima que la extensión de su vínculo contractual podría irse hasta 2029. Por ahora, el balón está en la cancha del ‘charrúa’, que todavía no ha respondido.

De todas maneras, hay confianza en que se quedará. “Araujo está muy integrado. El otro día estrenamos el programa ‘Orígens’ para Barça One y seguro que no será uno de esos casos. Lo que pasa que a veces la comunicación no acaba de llegar adonde tiene que llegar. Me refiero a las negociaciones. Y ahí creo que esto ya está de alguna manera solventado porque había alguna distorsión a la hora de comunicar todo lo que teníamos en mente para Ronald”, dijo el presidente Joan Laporta hace unos días a Mundo Deportivo.





Barcelona se juega la vida tras el parón de selecciones

Luego de los amistosos de marzo por fecha FIFA, los clubes retomarán sus actividades y el FC Barcelona tendrá unos partidos que pueden definir su temporada. Este sábado 30 de marzo recibirá a Las Palmas en el Estadio Olímpico Lluís Companys, por la fecha 30 de LaLiga. Hasta el momento, el cuadro de Xavi Hernández se ubica en el segundo lugar con 64 puntos, ocho menos que el líder Real Madrid.

Por otro lado, casi dos semanas después, el Barcelona tendrá que visitar al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Este duelo se jugará el miércoles 10 de abril desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Mientras que la vuelta se disputará el martes 16 de abril desde las 2:00 p.m. (hora peruana).





