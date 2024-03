En la previa del partido amistoso entre Brasil y España, Vinícius Júnior se quebró en una conferencia de prensa al hablar sobre su lucha contra el racismo. El brasileño aseguró que cada vez tiene menos ganas de jugar al fútbol por los insultos racistas que le dirigen en los estadios. Como era de esperarse, el delantero del Real Madrid recibió mucho apoyo en las redes sociales. Sin embargo, José Luis Chilavert, exarquero internacional paraguayo, respondió con dureza a las palabras de ‘Vini’ y le dejó un contundente mensaje: “El fútbol es para hombres”.

Durante la rueda de prensa, el ‘carioca’ se quejó amargamente del racismo en el fútbol, rompiendo en llanto ante los medios de comunicación. Los periodistas lo aplaudieron en señal de apoyo, mostrando solidaridad con su lucha. No obstante, hubo personas que no se conmovieron con sus palabras y decidieron atacarlo. Este fue el caso del exguardameta de 58 años.

El llanto de ‘Vini’ se volvió viral en las redes sociales y generó todo tipo de reacciones. En el caso del paraguayo, fiel a su estilo, publicó un comentario donde lejos de mostrar empatía con el crack brasileño, aseguró que no cree ni un poco de su discurso. “Pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”, escribió Chilavert en su cuenta de X (antes Twitter).

Sin duda, un mensaje bastante polémico por parte de José Luis, el segundo arquero más goleador de todos los tiempos por detrás de Rogerio Ceni. Hay muchos usuarios que comparten su idea; mientras que otros no dejan de criticarlo por no mostrar solidaridad con un deportista que sufre actos de racismo. Eso sí, no es la primera vez que el paraguayo es tendencia por sus comentarios en las redes sociales.

Vinícius exigió castigo para los racistas

Durante la conferencia de prensa, el delantero del Real Madrid señaló que se siente frustrado porque no hay castigo para los racistas. “La falta de castigo es lo que más me molesta, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”, apuntó.

Una vez que se recompuso, el atacante se refirió a la posibilidad de irse de LaLiga de España. “Nunca he pensado en irme porque le daría a los racistas lo que ellos quieren. Voy a seguir en el mejor club del mundo, marcando muchos goles para que me sigan viendo. Los racistas son minoría”, sostuvo.

Finalmente, Vinícius destacó que recordar a su familia le da fuerzas para seguir luchando contra el racismo. “Mi familia, todas esas personas que sufren día a día. Otras personas no tienen tanta perspectiva de futuro. Me encanta estar aquí para representar a todo lo que represento, mi familia, Brasil... Sé de donde vengo, no había tanto futuro. Ya soy un vencedor por estar donde estoy. Quiero ser mejor y ayudar a mi equipo”, concluyó.





