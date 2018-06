Las declaraciones de Sergio Ramos siguen dando de qué hablar. Esta vez, Firmino , de la Selección de Brasil , decidió pronunciarse, luego de que usara su nombre al tratar de justificar las agresiones a Salah y Karius.



En conferencia de prensa previo a Rusia 2018 , Firmino fue consultado sobre el tema. A pesar de que quiso morderse la lengua, decidió responderle al capitán de la Selección de España .



"Prefiero no comentar sobre el tema. Lleva razón porque fue campeón, pero fue muy idiota por su parte. Pero ya está, todo bien", señaló el delantero de la Selección de Brasil . Firmino perdió la final de la Champions League con el Liverpool ante el Real Madrid.



El primer encuentro de Brasil en Rusia 2018 será el domingo 17 ante Suiza, correspondiente al Grupo E. Aunque sus jugadores pueden ocupar más de una posición en la cancha, si no hay sorpresas y si Renato Augusto se recupera, el once de Tité en el debut será este:



Alisson (Roma) en el arco; Danilo (Manchester City), Thiago Silva (PSG), Miranda (Inter), Marcelo (Real Madrid) en defensa; Paulinho (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Renato Augusto (Beijing Guoan) en la volante; Neymar (PSG), Gabriel Jesús (Manchester City) y William (Chelsea).