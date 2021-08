El exfutbolista Santiago Cañizares Ruiz, exportero del Real Madrid o Valencia, principalmente, ha revelado en una entrevista con la Agencia EFE que cada vez que ha intentado cambiar su característico ‘look’ rubio y volver al moreno natural le han sucedido “cosas extrañas” relacionadas con la salud.

Su cambio de imagen en un momento concreto de su vida, sus supersticiones, pesadillas o su relación con València, entre otros asuntos, son repasados por un Cañizares que confiesa que tras colgar los guantes se liberó de un estrés que condicionaba su vida.

“Estaba lesionado y decaído anímicamente porque si no jugaba al fútbol me cambiaba el ánimo; fui a mi peluquero habitual en Madrid y me dijo que iba a hacer algo para cambiar mi estado de ánimo, y como en ese momento no estaba para discutir me tiñó el pelo de amarillo”, cuenta el exportero del Valencia.

Y luego Cañizares explica por qué decidió dejarse el cabello de rubio: su salud se veía afectada cada vez que intentaba volver a su cabellera habitual.

“Cada vez que he intentado volver al pelo moreno, me han pasado cosas extrañas con la salud. Me lo cambié a rojo y me cayó el bote de colonia. Volví a mi color y me dio una parálisis facial temporal. Entonces decidí que me entierren con el pelo amarillo. Lo de raparme, no. No tengo el cráneo redondito y bonito y pelado me queda fatal (se ríe)”, sostuvo en una amena nota sobre las peculiaridades sobre su vida.

Sobre la toalla roja en el arco

“Le cogí cariño a jugar con una toalla roja al lado de la portería porque empezamos a ganar partidos cuando la usaba. Además, si todo salía bien en un partido lo repetía todo: podía llevar unos guantes durante 7 u 8 partidos y otras veces solamente los usaba en uno porque no había estado bien. Supersticioso sobre todo con la ropa que llevaba”, agregó el arquero, que siempre ha mantenido claras sus cábalas en el mundo del fútbol.





