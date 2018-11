Hace tres días es más que seguro que no contenía la rabia luego de aquella derrota frente al Barcelona; tres días después, Luis Advíncula puede reafirmar que irse a LaLiga fue la mejor decisión de toda su carrera. Hace tres días, [los peruanos] nos lamentábamos de que el Rayo no pudiera seguirle el ritmo al mejor equipo de España en los últimos minutos de juego; tres días después, ratificamos la alegría de tener un embajador que seguir en una liga top de Europa, y del alcance que tiene este conjunto de Vallecas en la órbita de la Primera de España.



El Rayo es un claro candidato a irse a la Segunda: no tiene presupuesto ni jugadores de renombre frente a instituciones con una cartera más amplia en el país ibérico. ¿Un golpe para ‘Bolt’? Para nada. El Rayo no consigue victorias, pero sí una interesante agenda para el resto de clubes.



Con un promedio de edad de 26.45 años, el cuadro de Míchel ha puesto sobre la mesa una lista de nombres ( Pozo, De Tomás, Comesaña y ¿Advíncula?) de futuros fichajes para el próximo mercado de verano. ‘Bolt’ ha captado la atención, ahora solo queda de él mantener una regularidad para escalar más en LaLiga. El Rayo no es un proyecto de por vida, es una pasantía para jugadores que buscan minutos y un futuro espacio en equipos más interesantes.



Advíncula puede ir por más. Lo ha demostrado en sus primeros partidos, solo queda confirmárselo al resto de entrenadores y dirigentes del resto de instituciones de la Primera de España. Será toda una lucha en pro de que el conjunto de Vallecas luche por mantenerse en la categoría élite, pero tenemos una certeza: el rendimiento de ‘Bolt’ parece estar garantizado hasta el final de temporada. Él no perderá el puesto por nada, aporta experiencia y mucha verticalidad.