El pasado jueves informamos que el árbitro del partido entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano no le había dado el gol a Luis Advíncula , sino a su compañero Kakuta. El caso fue bien singular en el mundo del fútbol, pues se puede ver claramente como el lateral derecho de la Selección Peruana aprovecha el error de Gerónimo Rulli para fusilar al arco en Anoeta.



Han pasado tres semanas sobre el citado caso y ahora, el estadístico español MisterChip le mandó un mensaje a ‘Bolt’ sobre el aquel suceso, el seguramente la causó gracia a nuestro compatriota, o al menos es un poco de esperarse. El gol es más que suyo.



“Hola Luis Advíncula, ¿te acuerdas del gol que marcaste el 25 de setiembre en Anoeta? Pues te comento que, aunque no participó en la jugada, el árbitro del partido considero que era mejor dárselo a Kakuta por lo que, para los que hacen de las actas su modo de vida, tienes un gol menos, querido Luis Advíncula”, escribió MisterChip en su cuenta de Twitter.



Y continuó: “Ahora mismo estarás pensando, estimado @luisadvincula17, que, después de más de tres semanas, el colegiado (o alguien de la RFEF) habrá tenido tiempo más que suficiente para revisar los goles del partido y corregir el error...”.

Luis Advíncula lleva siete partidos disputados en LaLiga, siendo uno de los puntos más altos de la plantilla del Rayo Vallecano.



Ahora, el lateral derecho se concentra para el duelo frente al Getafe. Este se disputará el domingo a las 5 a.m. (hora peruana). A madrugar con el único peruano en una liga top del mundo del fútbol.



Hola @luisadvincula17. Te acuerdas del gol que marcaste en Anoeta el 25 de septiembre??? pic.twitter.com/hjLO5CQyxK — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 18 de octubre de 2018