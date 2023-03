Como parte de su ritmo actual de vida, Sergio ‘Kun’ Agüero se encuentra dedicado a ser streamer. El ex futbolista argentino se encontraba realizando una transmisión en vivo por Twitch junto a Ibai Llanos, algo habitual en ambos. Sin embargo, en un determinado momento se pudo ver que se detuvo y se quedó en silencio porque sintió “algo raro” en su pecho y se asustó.

Eran alrededor de las 2 de la mañana en el país europeo cuando el exdelantero argentino deja el tema al que se estaba refiriendo, se calla y se pone su mano derecha sobre el pecho, en la zona del corazón. Entonces, Ibai se sorprende y le pregunta que le pasa, porque había quedado inmóvil en esa posición.

De inmediato, Agüero toma la palabra y menciona: “Creo que me agarró una mini arritmia”. Minutos después se mostró tranquilo, mientras que el español se queda incrédulo frente a él. Para Ibai, esto fue una gran sorpresa y no dejaba de mirarlo fijamente.

En paralelo, el ‘Kun’ se pone dos dedos en el cuello para sentirse el pulso, el host le pregunta si quiere que lo lleve al médico. “No, no, porque tengo un chip y el famoso me va a detectar”, le respondió el ex jugador del Barcelona sin dudar de lo que estaba sucediendo.





La reacción de Agüero

El argentino comenzó a revisar algunos datos en su celular y aclara que quizá esto no ha sido real y solo fue un pensamiento suyo: “Fue raro, eh... Fue raro”, resalta el Kun. Luego el español que le pregunta nuevamente si quiere que ir a ver a un doctor. “¿Para qué? No, no para nada, ahora me va a decir”, explicó el Kun.

“Viste que me quedé medio raro... porque sentí algo fuera de circuito, mirá si me estoy muriendo”, tiró en chiste el Kun. Entonces, Ibai notoriamente preocupado le dice de finalizar el stream, pero el argentino le sugiere que quizá la gente quiere esperar para ver como continua todo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.