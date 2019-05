¿Es el turno de Sergio Ramos? Las leyendas del Real Madrid que salieron por la puerta falsa

Las despedidas no le gustan a nadie si hubo o hay amor de por medio. Sin embargo, muchas veces la chispa se apaga y lo mejor es seguir tu propio camino. Y esto aplica tanto en el día a día como en el fútbol, un deporte en el que cada vez se va perdiendo más la identidad, el cariño y el respeto por una camiseta. Muchas veces a causa de jugadores ansiosos por fama y dinero, pero otras debido a la ingratitud del propio club.

En las últimas temporadas, el Real Madrid se ha caracterizado por ser un cuadro ganador, pero olvidadizo, casi amnésico. Sus leyendas contemporáneas han terminado saliendo por la puerta de atrás del Santiago Bernabéu, como si se perdiera en el olvido todo lo que hicieron con el escudo del 13 veces campeón de Europa.

Sin ovaciones de un estadio histórico, pareciera que Florentino Pérez estuviese más pendiente de enamorarse de su propio éxito como presidente que de agradecerle a quienes lo hicieron posible. Iker Casillas, Raúl González, Cristiano Ronaldo, Guti y, recientemente, Keylor Navas, son ejemplos de lo dicho. Y el último en sumarse a esa lista puede ser Sergio Ramos.

De Valdebebas a la cima, y de la cima hacia el abismo

Algunos nacieron en la cuna del madridismo y otros se fueron forjando. Al fin y al cabo, de los miles de jóvenes que soñaron con vestir la camiseta del equipo de sus amores, solo algunos pocos terminaron lográndolo. Y de seguro no se arrepentirán de lo que atravesaron, aunque el desenlace no haya ido de la mano con el feliz desarrollo que tuvieron sus respectivas historias en el Real Madrid.

Atajadas como la de Casillas en el Sánchez Pizjuán, ante Sevilla (ver vídeo debajo), acabaron por catalogarlo como un santo en la capital española. Recursos como el taco de Guti en La Coruña confirmaban que el Real Madrid tenía a varios de los mejores jugadores de España. Ellos, felices, respondían con fútbol y talento a la oportunidad que les había dado la vida.

Con años de diferencia, ambos habían salido de Valdebebas (centro de entrenamiento del Real Madrid). La Fábrica –como se le llama a la cantera madridista, que equivale a La Masía del Barcelona– los había formado, y luego se enrolaron al primer equipo, donde se codearon con los más grandes y se pusieron a la altura de ellos.

Junto a ellos, apareció un ‘Ángel’, literalmente apodado así: Raúl González Blanco. El ‘7’ antes de ‘CR7’, que obligó al luso a usar la '9'. Aunque de niño se vistió de rojiblanco, en el Atlético de Madrid, terminó siendo un capitán único para el conjunto blanco. Su puntería y liderazgo lo llevaron a ser goleador histórico del club y referente absoluto. Un modelo del que, precisamente, Iker Casillas y Guti se terminaron guiando.

Al final, en ellos se reúne un punto común. Mientras soñaban con terminar una carrera de gloria en casa, los altos cargos lo impidieron. Guti, rumbo a Turquía (Besiktas), y Raúl a Alemania (Schalke 04, donde compartió vestuario con Jefferson Farfán), fueron quienes salieron de la puerta falsa debido a una situación complicada entre el club y los jugadores de peso en el vestuario, desencadenada por la falta de títulos en los últimos años.

El último en irse fue Casillas, a Portugal (Porto). Tras idas y vueltas con los distintos entrenadores (sobre todo José Mourinho), la etapa en la capital española de 'San Iker' terminó de mala manera. Muchos hinchas lo tildaron de 'topo' y de mal capitán por supuestamente filtrar información a la prensa. Al final, en su discurso de despedida, se defendió. "Espero que me recuerden como una buena persona", dijo con lágrimas en los ojos. Ya no había marcha atrás.

Se enamoraron, pero…

Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso es lo que dicen y en el palco presidencial del Santiago Bernabéu parecen tenerlo como refrán. Luego de haber olvidado a algunas leyendas que nacieron en el club, la apuesta del Real Madrid parece ser llenar ese vacío con futbolistas que llegaron desde afuera. Y así, seguir agrandando la inmensidad de un club histórico.

Desde Manchester llegaron los goles de Cristiano Ronaldo; desde Sevilla, la seguridad de Sergio Ramos. Y en Costa Rica, cuando llegó Keylor Navas al club, Real Madrid parecía haber hallado un 'candado' para los próximos cinco años. Cuatro ‘Orejonas’ en cinco años los respaldan, pero muchas veces el negocio le gana al sentimiento. Y otra vez, como ocurrió con Iker, Raul y Guti, el cuento se repitió.

El portugués terminó dejando su casa en Madrid por una en Turín hace una temporada, después de muchos problemas con la fiscalía española. Un problema del que Real Madrid evitó pronunciarse, un proceder que, de acuerdo al mismo Cristiano Ronaldo.



Finalmente, a Keylor Navas siempre le buscaron competencia (será inolvidable la forma en la que David de Gea, por cuestión de segundos, no llegó al Real Madrid). Y pese a las buenas actuaciones del 'tico', se olvidaron cuando llegó Thibaut Courtois. Sin que el ex Levante demuestre alguna deficiencia, el belga se quedó con el puesto.

Finalmente, Sergio Ramos parece haber dicho basta después de una temporada para el olvido, con tres entrenadores diferentes. A pesar de que fue uno de los pilares de las tres Champions League de Zinedine Zidane, el andaluz de 33 añoshabría pedido a Florentino Pérez que lo deje ir a China.

Cristiano, Keylor y Ramos se enamoraron de un club en el que no crecieron, pero sí se consolidaron. A Ronaldo todavía muchos hinchas lo piden; esos mismos son los que no están de acuerdo con que haya sido la última temporada de Navas, y seguro pegarán el grito en el cielo si Florentino Pérez deja ir al actual capitán, quien partido a partido demuestra nivel y amor por la camiseta.



Es cierto que los clubes no pueden sostenerse en individualidades, pero existen futbolistas que, por trayectoria y relevancia, sostienen a todo un grupo y mantienen la unidad. Si se les trata injustamente se voltean los hinchas y el vestuario, y todo sale mal. Mientras de la Roma y del Bayern se despiden Danielle de Rossi, Arjen Robben y Franck Ribéry con todos los honores, ¿cuál ha sido la última gloria en retirarse en el Real Madrid?

