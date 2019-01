Caigan de a uno: Simeone aseguró que "prefiere jugar mal y pasar siempre" de ronda

El Atlético de Madrid de Diego Simeone sufrió un duro revés este miércoles tras quedar eliminado de la Copa del Rey a manos del Girona. El cuadro catalán logró un 3 a 3 en el Wanda Metropolitano y accedió a los cuartos de final del torneo K.O. Ya en conferencia de prensa, el 'Cholo' valoró el partido y sorprendió al asegurar que él "prefiere jugar mal y pasar siempre" de ronda

"Siempre digo que se juega a veces bien y no se pasa. Yo prefiero jugar mal y pasar siempre. Eso no tengo ninguna duda", apuntó Simeone, quien reconoció que el Girona hizo un buen partido. "No se le puede quitar méritos a un equipo que compitió muy bien en la ida, que entendió que había que defender para no encajar goles que complicaran el partido de vuelta. Felicitarle. Y nosotros, a mejorar y aprender de los errores", valoró.



El técnico argentino advirtió que "quedar afuera nunca" elige que "sea positivo", aunque permita centrarse en dos competiciones teniendo en cuenta las lesiones que ha sufrido el Atlético.

Antoine Griezmann anotó a los 84 minutos el gol que parecía sellar el pase del Atlético a los cuartos de final. Pero Seydou Doumbia remeció las redes a los 88' para que Girona avanzara gracias a la ventaja de goles de visitante tras un 4-4 en el marcador global. Los equipos empataron 1-1 en la ida la semana pasada.



Se trata de la primera vez desde 2012, el año del debut del técnico argentino Diego Simeone, que el Atlético de Madrid no accede a los cuartos de final.