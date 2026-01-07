El King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, será escenario de un vibrante partido este jueves 8 de enero. Y es que ahí, desde las 8:00 pm en España, 2:00 pm ET y 1:00 pm en CDMX, se disputará el Real Madrid vs. Atlético Madrid por la semifinal de la Supercopa de España 2026. Si te encuentras en México, podrás ver el duelo EN VIVO y EN DIRECTO vía SKY Sports. Tranquilo(a) que aquí averiguarás cómo seguir el compromiso por dicha señal. ¡Luego me lo agradeces!
Hay que recalcar que ambas escuadras llegan al enfrentamiento tras haber afrontado la Jornada 18 de LaLiga. En el caso del conjunto merengue, goleó 5-1 al Real Betis, mientras que el cuadro ‘colchonero’ empató 1-1 con la Real Sociedad.
¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Atlético Madrid por la Supercopa de España 2026 vía SKY Sports en México?
En México podrás ver el Real Madrid vs. Atlético Madrid por la Supercopa de España 2026 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.
¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Atlético Madrid por la Supercopa de España 2026 vía SKY Plus?
Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Atlético Madrid por la Supercopa de España 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.
- Link de descarga de la aplicación de SKY Plus para Android
- Link de descarga de la aplicación de SKY Plus para iOS
Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.
Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.