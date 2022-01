Barcelona y Real Madrid se enfrentarán por primera vez este 2022 en Riad. La capital de Arabia Saudita recibirá el partido por las semifinales de la Supercopa de España que podrá marcar el trayecto que tendrán ambos equipos en el resto del año. Sin embargo, todo hace indicar que los ciudadanos no le prestan mucha atención.

Según explican los medios españoles, no existe “ambiente” en la previa del partido más importante del fútbol español. Con una temperatura que ronda los 25 grados, las personas caminan por las calles sin prestarle mucha atención al partido.

Los hoteles del Barza (Narcissus Hotel and Residence) y del Madrid (Hilton Ryahd) se encuentran decorados con carteles que ter recuerdan que el título se disputará en Arabia, pero en las calles no se observa ningún tipo de publicidad referente al duelo. Incluso las personas no llevan camisetas de las instituciones.

La excepción se encuentra en el Al Nakheel Mall, un centro comercial que en su exterior tiene instalada una ‘fan zone’ para el público local en la que hay pequeñas reproducciones de la Puerta de Alcalá de Madrid y del Arco del Triunfo de Barcelona.

Lo que sí está muy presente son las restricciones por la pandemia por coronavirus. En Arabia Saudí es obligatorio llevar mascarilla tanto en los espacios privados como en los públicos, algo que los ciudadanos cumplen sin ningún tipo de pero.

Para ingresar al país del medio oriente necesitas tener la cartilla de vacunación completa y haber dado negativo a una prueba PCR como mucho 72 horas antes. Además, en los comercios y los restaurantes suelen pedir la demostración de que cumples con las medidas sanitarias mediante la aplicación Twakkalna.

Las rígidas medidas frente a la pandemia generaron que las ruedas de prensa para el Barcelona vs. Real Madrid no sean presenciales. Los periodistas se ubicaron en una sala de prensa anexa al espacio en el que se encontraban los entrenadores y jugadores.

El primer Barcelona vs. Real Madrid de este 2022

Barcelona y Real Madrid que chocan este miércoles 12 de enero por la Supercopa de España 2022 que se disputará en el estadio King Fahd International de la localidad de Riad desde las 2 de la tarde (hora en Lima y Bogotá).

El trofeo jugará su tercera edición en su nuevo formato de final a cuatro, que enfrentará al equipo merengue segundo clasificado de la pasada liga contra el Barça, vigente campeón de Copa del Rey, en la primera semifinal.

El jueves, el Atlético de Madrid, actual campeón liguero, se enfrentará al Athletic de Bilbao, finalista de la última Copa del Rey y ganador de la Supercopa 2021.





