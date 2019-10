¡Otro Leicester! Granada ya es líder de LaLiga con un presupuesto 20 veces menor que Barça y Madrid

No, no es que la tabla de posiciones de LaLiga Santander esté invertida. Es simplemente que el Granada se ha convertido en el nuevo líder de la clasificación, por delante del Real Madrid y Barcelona, tras vencer este domingo al Real Betis por 1-0 en el Nuevo Estadio de Los Cármenes.



Un papel destacado de los venezolanos Darwin Machís y Yangel Herrera y un gol de Álvaro Vadillo en el segundo tiempo permitió a los rojiblancos volver a ganar en casa en un partido igualado y en el que los béticos no fueron capaces ni de imponer su juego, pese a tener más el balón que el rival, ni de aprovechar las ocasiones que tuvieron.



La primera parte fue igualada y de pocas ocasiones, pese a que los visitantes tuvieron más posesión de balón que un cuadro nazarí bien replegado y cuya principal arma eran las salidas al ataque con velocidad.



Perdonó el Betis y no lo hizo el Granada, que voló hacia el área rival tras recuperar un balón en el que los visitantes pidieron falta sobre Guardado, para que Vadillo marcara el 1-0 tras asistencia de Carlos Fernández. El marcador no se iba a mover más y así el equipo rojiblanco logró el liderato.



Con pocos recursos esta temporada

Es de destacar la campaña que está haciendo el Granada en LaLiga Santander 2019. El equipo de Diego Martínez Penas mira a todos desde arriba con un presupuesto 20 veces menor al que tienen Barcelona y Real Madrid. Para esta temporada, el rojiblanco dispone de 35 millones de euros, mientras que azulgranas y merengues cuentan con 671 y 641 millones, respectivamente.

Mira la tabla de posiciones de la Liga de España con el Granada de nuevo líder

► Nuevo socio para Messi: Sensi llega al Barcelona en 2020 y dos volantes ya hacen maletas



► Decisión tomada y no hay marcha atrás: Carles Aleña se va del Barcelona en enero de 2020



► Se acabaron las vacaciones para el Barça: la gran novedad de cara al partido ante Valladolid



► Balotelli vuelve a los escándalos: agarró como pelota la cámara de fotógrafo para desquitarse de una derrota