Del Barcelona al Real Madrid: la traición de Takefusa Kubo para ser la nueva estrella de Zinedine Zidane

Decía Eduardo Galeano que “un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol”. De lo contrario sería señalado como un traidor. Bueno, hay veces que teniendo 18 años ya eres marcado como uno de ellos, sobre todo si cambias –o te obligan a cambiar– del Barcelona al Real Madrid , como le sucedió al japonés Takefusa Kubo , que ya entrena bajo las órdenes de Zinedine Zidane tras su experiencia en la Copa América.

Parece ayer, pero fue hace 10 años. Le llaman el ‘Messi japonés’ (como para que haya más morbo dentro del Santiago Bernabéu) porque desde los ocho años ya entonaba. Y es que desde el 2009, cuando jugaba con una pelota en el Barcelona Soccer Camp, ya era especial: fue galardonado como MVP en dicha academia y al año siguiente fue parte de la escuela ‘azulgrana’ que viajó a Bélgica para un torneo, donde finalizaron en el tercer puesto ¿La sorpresa? Bueno, no tanto: Kubo volvió a ser elegido como el mejor jugador.

Lo que vino después fue consecuente con lo realizado. Tras regresar a su natal Japón, los catalanes no perdieron la oportunidad de regresar de vuelta al ‘Viejo Continente’. La Masía sería su nueva casa, donde estaba destinado a brillar desde alevines (categorías inferiores) hasta el profesionalismo. Ahí, entonces, empezó todo.

Fue en agosto del 2011, precisamente. La Academia Juvenil del FC Barcelona lo invitaba, formalmente, a ser parte del equipo y el adolescente asiático daba un paso gigante en su carrera. Lo que no sabía es que estaba por sufrir uno de los grandes traspiés que su corta vida le iba a poner hasta ese momento, pero eso llega después.

Con el alevín C (nombre de la categoría donde empezó jugando con el Barça) en la temporada 2012/13 convenció a todos de que no se habían equivocado eligiendo a su futura estrella. En 30 partidos disputados marcó la extraordinaria cifra de 74 goles. Era imposible no ilusionarse ni recordar lo que había sucedido con un niño de Rosario que llegó a la ‘Ciudad Condal’ unos cuantos años antes.

Pero tras tres temporadas viviendo cerca del Camp Nou, una nefasta noticia le llegaría al niño que tenía de todo para seguir creciendo en Cataluña. Lo que pasó no fue tan sencillo de explicar –y menos de entender reconociendo que el Barcelona es un club de primer nivel–, pero a veces no hay razón que valga para darle la contra a las normas. En el tiempo que habían tenido a Kubo en el equipo, el club se había saltado una norma FIFA imperdonable cuando se trata de gestionar a menores de edad. Era el artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, que habla, precisamente, sobre la contratación de chicos menores de 18 años, lo que obligó a Takefusa a regresar a natal Nipón para ser parte de los juveniles del Tokio FC.

Las vueltas de la vida

Cumplida la mayoría de edad y después de poco más de tres años de haberse alejado del Barcelona, fue el Real Madrid quien le abrió las puertas del fútbol europeo nuevamente. Tras tener regularidad en la J1 League (Primera División de Japón) con el Tokio FC, equipo con el que disputó 16 partidos, anotado cinco goles y brindado cuatro asistencia; fue la ‘Casa Blanca’ quien aceptó las condiciones en el contrato de la futura estrella.

El PSG y el mismo Barcelona ya lo tentaban, pero fue la gestión de Florentino Pérez la que terminó por convencerlo de la capital española era el sitio indicado para crecer. “Nos pidió un millón por año y la obligación de formar parte del primer equipo en el segundo año”, comentaron desde el área deportiva del club ‘azulgrana’, algo que no aceptaron desde las oficinas por ya tener copados a los extracomunitarios (Arthur, Malcom y Arturo Vidal).

En Madrid; sin embargo, sí se lo tomaron más en serio. Ha cumplido con los requisitos de la perla de 18 años y ha hecho un pago de aproximadamente dos millones de euros para tener al jugador asiáticos por las próximas cinco temporadas con la posibilidad de convertirse en el primer japonés en debutar con el uniforme oficial del Real Madrid.

Tras perder a Neymar en su momento y no haber estado cerca de un reconocido argentino, en Valdebebas sueñan con que lo de Kubo se convierta, más temprano que tarde, en una realidad. Por fin tienen al ‘Messi’ con el que siempre soñaron y la pretemporada en Canadá, donde el chico ya entrena con sus ídolos (Hazard, por ejemplo), hace que la ilusión blanca se desborde de entusiasmo.

