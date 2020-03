Muchos países del mundo viven en un aislamiento social obligatorio para evitar el contagio y la propagación del coronavirus, y ello también ha alcanzado el mundo del deporte. Casi todas las ligas se han paralizado y los principales actores sumado a las diversas campañas para concienciar a la población siendo uno de ellos Takefusa Kubo.

El volante japonés del Mallorca -cuya ficha pertenece al Real Madrid- subió un video en el que explicó cómo es que debemos lavarnos la mano, el tiempo y la forma para contribuir al cuidado personal con el fin de contagiarse del temible virus.

Kubo realizó un video común y corriente, como lo han venido haciendo los distintos agentes del fútbol que se han sumado a la campaña; sin embargo, llamó la atención el lenguaje que usó.

Y es que el volante nipón usó su idioma oficial para realizar el video, no en español como muchos de sus seguidores hubieses esperado. Es más, la cuenta oficial de Mallorca acompañó el video con la leyenda: “No entender japonés no es excusa..se entiende todo cómo se hace”.

