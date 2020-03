Predestinado a vestir de azulgrana. Para nadie es un secreto que Lautaro Martínez sueña con jugar en el Barcelona en algún momento de su carrera. El delantero argentino del Inter de Milán es quizá uno de las más prometedores en su posición y en el Camp Nou. Motivo por el cual, parece que ya empezaron a 'cocinar’ su traspaso.

Con el fútbol detenido hasta nuevo aviso a causa de la irrupción del coronavirus en gran parte del mundo, la directiva del Barcelona no quiere perder el tiempo. Con la baja de Luis Suárez por lesión y la posibilidad de fichar nuevamente a Neymar, el conjunto ‘culé’ ha preferido centrarse por ahora solo en Lautaro.

La joven estrella del Inter de Milán es el gran candidato a ser el heredero del ataque del Barza, según fuentes cercanas al club estarían acercándose cada vez más al entorno del jugador. Tal y como señala ‘Sport’ en su portada de hoy, los catalanes habrían puesto el acelerador para dejar atado el fichaje del exjugador de Racing.

La citada fuente, además, explica que el conjunto ‘azulgrana’ se habría puesto en contacto con el entorno más directo de Lautaro Martínez para ir perfilando la operación de cara al próximo mercado de fichajes. No obstante, la misma no será sencilla puesto que el Inter no cederá tan fácilmente a dejar ir a uno de sus mejores jugadores del equipo.