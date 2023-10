El centrocampista francés Aurélien Tchouaméni enfrentará una ausencia de casi dos meses debido a una fractura en el segundo metatarsiano de su pie izquierdo, lesión que ocurrió durante el Clásico contra el Barcelona, el último fin de semana, en el Estadio Olímpico de Montujic, Cataluña. Esta situación fue la única noticia desfavorable en un partido que el Real Madrid logró dar vuelta con dos tantos de Jude Bellingham, situando al cuadro blanco como líder en la tabla, superando al Girona, que tiene la misma cantidad de puntos (28) pero una diferencia de goles menor. Mientras tanto, los culés cayeron al cuarto lugar (24), siendo superados por el Atlético Madrid (25).

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Aurélien Tchouaméni por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo. Pendiente de evolución”, manifestó el Real Madrid a través de un comunicado en su página web, para dar a conocer la situación del deportista.

Después de que se anunciara la lesión, comenzaron a circular mensajes en las redes sociales culpando a Gavi por la misma. Señalaban al jugador azulgrana por un incidente en el que ambos chocaron durante el encuentro. Sin embargo, fue el propio exfutbolista del Mónaco de la Ligue 1 quien se encargó de desmentir esta acusación.

En esa línea, este lunes, Tchouaméni ha enfatizado que el centrocampista blaugrana no está relacionado en absoluto con su lesión. A través de su cuenta en la plataforma X (anteriormente Twitter), el deportista publicó: “No es culpa de Gavi. Me lesioné al final de la primera mitad”. De esta manera, ha mostrado su intención de absolver a su colega de cualquier responsabilidad.

Con Aurélien, el estratega italiano Carlo Ancelotti sufre una importante baja en su alineación, ya que estará ausente durante aproximadamente dos meses, como se mencionó. El jugador francés ha estado en el campo durante muchos minutos esta temporada y ha sido parte del once inicial en doce de los catorce encuentros jugados.





Más lesiones para Real Madrid

Aurélien Tchouaméni no es el único lesionado en la plantilla de Real Madrid, Thibaut Courtois no tiene fecha de retorno por una lesión a la rodilla. Fue por esta razón que, a inicios de temporada, decidieron optar por el fichaje de Kepa, quien se ganó el puesto de titular.

Eder Militao y Dani Ceballos se han perdido los tres últimos encuentros por lesiones musculares. Ferland Mendy, por su parte, recibió buenas noticias y no sufre de lesión, tras las molestias que le obligaron a pedir el cambio en el inicio de la segunda parte en Barcelona.

Barcelona vs. Real Madrid: lo que se les viene

Luego de este enfrentamiento por el clásico español, Barcelona volverá a jugar la próxima semana cuando visite a la Real Sociedad por la décima segunda jornada de LaLiga 2023-24. Dicho compromiso está programado para el sábado 4 de noviembre desde las 3:00 p.m., se disputará en el Reale Arena y será transmitido para toda Latinoamérica por las señales de DSports y DGO.

Debido a que los ‘azulgranas’ están en la pelea por el liderato de la tabla de posiciones del fútbol español, están obligados a sumar de a tres para no perder pisada en esta etapa de la temporada. Recordemos que la última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por la fecha 35 de la temporada pasada, con triunfo de los vascos por 1-2 con goles de Mikel Merino y Alexander Sørloth; Robert Lewandowski anotó el descuento para los culés.

Real Madrid, por su parte, también volverá a jugar la próxima semana cuando reciba al Rayo Vallecano por la fecha 12. Este encuentro está pactado para el domingo 5 de noviembre desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu y contará con la transmisión exclusiva para toda Latinoamérica por DSports y DGO. El duelo más reciente entre estos dos clubes se dio en la jornada 36 del curso pasada, con victoria de los ‘blancos’ por 2-1 gracias a los goles de Rodrygo y Karim Benzema; Raúl de Tomás descontó para los de Vallecas.





