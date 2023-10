El Real Madrid ha estado persiguiendo a Kylian Mbappé durante varios años. Hubo un momento en 2022 en el que estuvieron muy cerca de ficharlo, pero no se pudo concretar debido a que el jugador renovó su contrato con el París Saint-Germain hasta junio de 2024. No obstante, el tiempo ha transcurrido y el PSG no ha conseguido persuadir a ‘Donatello’ para que prolongue su contrato. A partir del 1 de enero, estará en posición de unirse al equipo de su elección. Es claro que el club blanco de España es el principal interesado en el jugador, aunque el prodigio de Bondy no es la única opción en su lista de posibles fichajes de la directiva madridista.

A pesar de tener tan solo 20 años, Jamal Musiala, el talentoso centrocampista alemán, ha ganado reconocimiento como uno de los mejores jugadores del mundo y aspira a unirse al conjunto de la capital española. La presencia de este deportista apunta hacia una potencial colaboración con Jude Bellingham. Sin embargo, es importante destacar que el mencionado continúa vinculado al Bayern Múnich hasta el 2026, una situación en la que se tendría que trabajar para su liberación.

Mientras tanto, el Madrid también está observando de cerca a Leroy Sané, delantero germánico, cuyo contrato con el Bayern está programado para expirar el próximo verano, contemplando la posibilidad de presentar una oferta tentadora para adquirir sus servicios. Además, los merengues también tienen como objetivo asegurar la incorporación de Alphonso Davies, un lateral izquierdo canadiense.

La afición del Santiago Bernabéu sueña con la incorporación de Mbappé o Erling Haaland a su escuadra, pero la directiva de Florentino Pérez también estaría considerando una alternativa con el atacante argentino del Inter, Lautaro Martínez. No obstante, los medios argentinos también indican un posible interés en Julián Álvarez del Manchester City, cuya cláusula de rescisión es de solo 50 millones de euros.

Por otra parte, los merengues están vigilando de cerca el ascenso en la Ligue 1 del delantero franco-marfileño Eli Junior Kroupi, quien ha sido comparado con Mbappé, y continúa observando su desarrollo a pesar de que actualmente tiene contrato con el Lorient hasta 2026. Finalmente, la escuadra ibérica está evaluando una serie de posibles adquisiciones provenientes del Ajax, entre las cuales se encuentran Brian Brobbey, Jorrel Hato, Josip Sutalo y Kenneth Taylor, reporta SPORT de Francia.





¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé en 2022?

Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del año pasado. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR