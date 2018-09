Antoine Griezmann sabe que ha tenido una temporada fantástica: ganó la Europa League con el Atlético de Madrid , fue el mejor jugador del mencionado torneo y por si fuera poco, se llevó el Mundial Rusia 2018 con Francia siendo una de las grandes figuras.



Es por eso que al crack galo le extraña y molesta no estar nominado al premio 'The Best' de la FIFA. Así de claro lo ha dejado en una presentación en la TV española para el lanzamiento de Vamos de Movistar+.

"Me molesta el The Best. Es premio de la FIFA y que no haya ningún francés es raro. Intentaremos hacerlo lo mejor posible", dijo Antoine Griezmann, quien en el evento estuvo acompañado por el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo: "Es una injusticia que no esté ", dijo el directivo sobre el '7'.



Con optimismo para el Balón de Oro

"Me hace más ilusión. Tiene más prestigio, una historia increíble detrás, muchos jugadores, me da más estrellas en los ojos. Yo no puedo votar. Veremos qué pasa", dijo Griezmann sobre el Balón de Oro, el último gran premio del año que otorga la revista 'France Football'.



"Para mí es el mejor del mundo... y no por estar en mi equipo. No podemos hacer nada más. Es top", dijo Griezmann del Atlético de Madrid sobre su compañero Oblak.