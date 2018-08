Se puso los guantes y se ve tapando en el Estadio Santiago Bernabéu. El portero internacional belga Thibaut Courtois aseguró que cumple "un sueño" al fichar por Real Madrid , en su presentación este jueves como nuevo jugador blanco para la Liga Santander y torneos internacionales.

"Hoy cumplo un sueño, solo los que me conocen bien saben lo que he trabajado para llegar aquí", dijo Thibaut Courtois , de 26 años, en un breve acto de presentación en palco de honor del recinto del Real Madrid. "Llegar al mejor club del mundo es una responsabilidad y un orgullo", añadió.

Courtois estuvo acompañado por el presidente del Madrid, Florentino Pérez, que no dudó en alabar las cualidades del mundialista en Rusia 2018 con su país. "Estamos ante un portero excepcional", añadió el máximo mandatario blanco, antes de dirigirse a su nuevo jugador para afirmar que "posiblemente empieza el mayor de tus desafíos".

"En toda mi carrera he puesto lo mejor de mí en todos los sitios donde he estado", afirmó Courtois, que firmó con el equipo blanco por las próximas seis temporadas. El Madrid no ha dado cifras de la operación, pero, según la prensa española, el traspaso se ha situado en torno a los 35 millones de euros.

Tras el pequeño acto de presentación, Thibaut Courtois saltó al césped del Santiago Bernabéu para una sesión de fotos, para delirio de cientos de aficionados presentes en el recinto. Estará ligado al vigente tricampeón de la Champions League por las próximas seis temporadas.

