Samuel Umtiti llegó a Barcelona luego de la Eurocopa 2016 y se pudo consolidar en el equipo de Ernesto Valverde como uno de los mejores centrales del continente europeo. El francés fue barato. Costó 25 millones de euros. Firmó un contrato por tres millones de euros por temporada; sin embargo, el mercado ha cambiado.

El titularato indiscutible de Umtiti y el gran nivel mostrado, ha hecho que su precio se eleve y él lo sabe. Desde ese momento empezó a aparecer en los medios españoles y franceses explicando que tienen varias ofertas, que su salida es factible y que aun no hay negociaciones para renovar con los azulgranas.

"Es un tema del que no quiero abordar, por mi parte no ha empezado nada. Puede ser que haya interés de su parte, pero por el momento no ha empezado nada", dijo el central francés esta semana en conversación con Canal Football Club.

Según Diario Marca, El Barza cree que las declaraciones son parte de la estrategia del jugador y de su entorno para conseguir un jugoso acuerdo de ronovación. Bertemeu y compañía encendieron las alarmas pero saben que la nueva firma será estructural.

La idea de conversar con Umtiti y llegar a un acuerdo, sigue siendo más barato que buscar otro central de primer nivel.