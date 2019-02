Nació en Venezuela, es goleador del Barça y una gigante selección está muy cerca de 'robárselo'

Una potencia mundial 'atrasa' a Venezuela. La selección española ha tomado la delantera a la Vinotinto en cuanto a Alejandro Marqués, jugador del FC Barcelona , que, nacido en Caracas, posee la doble nacionalidad.



Marqués, que se quedó fuera de la citación de Rafael Dudamel para el Sudamericano Sub 20 ya que el jugador prefiere contar para la Roja, ha sido convocado por Santi Denia, técnico de la selección española sub'19 para disputar dos amistosos ante Azerbaiyán y Escocia los días 12 y 14 en San Pedro del Pinatar (Murcia).



Delantero nacido el 4 de agosto de 2000, llegó a la Ciudad Condal con 13 años y tras pasar por el infantil del Espanyol y el Jabac i Terrassa ha despuntado en la cantera barcelonista, en la Liga de Campeones Juvenil, en la que se coronó campeón, e incluso en el primer filial, que milita en Segunda B.



El pasado noviembre, el propio Dudamel reconoció a los periodistas: "El tema de Alejandro Marqués se ha vuelto bastante áspero, fue al hotel de concentración de la selección absoluta en Barcelona, conversamos del plan de trabajo y una semana después recibí un mensaje manifestando su negativa de venir al cuadrangular porque le impediría disputar el 62 % de los partidos en su club".



No obstante, este hecho por el momento no significa que no pueda acabar siendo por internacional de Venezuela, situación que se produciría cuando protagonizase un hipotético debut con la selección absoluta.



Fuente: EFE

