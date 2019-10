¿Qué clase de 'Nostradamus es este? Victor Valdés broméo en su presentación con que "quizás lo despidan"

Victor Valdés fue despedido de Barcelona. El exportero del cuadro azulgrana no continuará bajo el mando del Juvenil A luego que no se adecue a la ideología que tiene el club. La 'guerra' que inició con Patrick Kluivert terminó decantando en su partida por la puerta falsa luego de cerca de cuatro meses de firmar.

Pedidos de los dirigentes encargados de las divisiones menores como el cambio de estilo de juego de 4-4-2 a 4-3-3 como lo hacen todos los planteles de las categorías inferiores del Barza no fueron tomados en cuenta por el entrenador y terminó retirándose por la puerta falsa.

De inmediato, los medios españoles revisaron el archivo recordando las palabras de Valdés en su presentación, donde, sin saber lo que sucedería, dijo que "quizás lo despedían".

Víctor Valdés y la broma sobre su despido en su presentación. (Diario Marca)

La prensa preguntó sobre la posibilidad que Neymar vista los colores del Barcelona una vez más este 2019, a lo que respondió: "Es un gran jugador para el primer equipo pero yo estoy en la base, no tengo que valorarte ese tipo de cuestiones, tienes preguntárselo a otros, me pones en un compromiso grandes. Quizás me despiden y mi ilusión es seguir mañana".

Las risas saltaron de inmediato en la sala de conferencias del Camp Nou. Una sonrisa esbozó en su rostro; sin embargo, esta ha sido borrada por completo luego que deje el club este lunes.

¿Qué acciones sentenciaron a Valdés?

Kluivert le llamó la atención debido a que cree que no debe jugar con el 4-4-2, sino con el 4-3-3 que se dispone habitualmente en la mayoría de equipos de las categorías inferiores. El técnico respondió "mi equipo lo hago yo". Fue ahí cuando se colocó la soga en el cuello.



No asistió a la reunió de entrenadores. Fue el único que decidió no participar de la presentación del departamento de Metodología, liderada por Paco Seirul-lo, en la que si estuvieron los demás entrenadores del club. Tampoco fue a la cena de los técnicos, sí lo hizo el resto de su staff.



No utiliza a los jugadores que el club pide Barcelona tiene apuestas como Ilaix Moriba, quien tiene pocos minutos al mando de Valdés., Los resultados tampoco lo respalda. Barcelona marcha último en su grupo en el Youth League tras perder ante el Dortmund y el Inter.



