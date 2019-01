"Al menos que consulte el VAR": Vinicius, enérgico tras polémica en caída ante la Real Sociedad

Habló el protagonista de la fecha. Vinicius Junior no se anduvo con rodeos y se quejó de dos penales en el encuentro que el Real Madrid perdió ante la Real Sociedad. El brasileño se mostró molesto por la actitud del colegiado de no consultar el VAR y afirmó que en su acción el portero Rulli no toca balón y le derriba.



"Hemos hecho un gran partido desde el principio, pero no hemos conseguido marcar goles. Han habido dos penales y el árbitro ni ha consultado el VAR. Nos quedamos tristes por eso", dijo para Real Madrid TV.



"Al menos que consulte el VAR. Me quedé ante el portero, yo toqué el balón para un lado y él solamente tocó mi pie. El árbitro dijo que sólo tocó balón. En ningún momento lo tocó. Lo he visto en vídeo tras el partido y es un penal clarísimo", añadió.



Vinicius fue el mejor jugador del Real Madrid y recibió el apoyo del madridismo en cada acción. Se marchó triste por la derrota, pero convencido de que el equipo reaccionará con rapidez.



"Cambiaría mi partido por la victoria. Hemos atacado mucho y no hemos conseguido hacer goles pero volvemos mañana a los entrenamiento para trabajar más, estar más concentrados para llegar a los partidos y ganarlos todos, para volver a nuestros sitios que siempre es estar arriba", aseguró.



"El fútbol es bueno porque en menos de cuatro días tenemos otro partido para volver mejor, trabajar para ganar y volver a nuestro sitio poco a poco", sentenció. EFE