La élite no perdona: lo que le falta a Vinicius Junior para ser un crack en el Real Madrid

El talento brasileño se da por descontado. Los mejores equipos del mundo no dejan de echarle un ojo al Brasileirao porque reconocen que ahí puede estar la próxima estrella mundial. Como en su momento salió Neymar del Santos rumbo al Barcelona, en el Real Madrid no quisieron volver a perder el duelo y afinaron la puntería para fichar a una joya del Flamengo ¿Su nombre? Vinicius Junior.

Con solo 18 años, el crack del equipo más popular de Brasil ponía rumbo a España. La duda pasaba por sí tendría ficha directamente en el primer equipo o si empezaría en el Castilla, pero los malos rendimientos de los consagrados le dieron el protagonismo que estaba buscando. En la peor etapa del madridismo en los últimos años –coincidió con la salida de Cristiano Ronaldo– la velocidad y desequilibrio del amigo de Paolo Guerrero levantó a más de uno de sus asientos en el Santiago Bernabéu.

Los 45 millones de euros pagados por Florentino Pérez parecían haber valido la pena por el protagonismo del brasileño, que ante la ausencia de líderes ofensivos parecía tomar las riendas de un equipo sin rumbo. No obstante, algo le faltaba para terminar de convencer y era la determinación. Vinicius tenía el desparpajo para jugar fuera del área, pero dentro de la 23 con 50 parecía nublarse y los números hablan por sí solos: la 2018/19 la acabó con solo dos tantos en Liga Santander (18 partidos) más otros dos en la Copa del Rey (8 encuentros).

La juventud venía con la paciencia del público, que no le pedía ser una estrella mundial de un día para otro, pero el paso de los meses –y las comparaciones, que siempre son odiosas– le empezaron a jugar una mala pasada. Una lesión que lo alejó de las canchas durante el último tramo de temporada y que lo dejó fuera de la lista para la Copa América fue el primer síntoma, pero el inicio de la 2019/20 terminó de confirmar la pesadez: el delantero no convencía del todo a Zinedine Zidane ni a Tite.

Vinicius Junior tiene contrato con Real Madrid hasta 2025. (Foto: Getty Images)

Hay que ser determinante

En los cinco partidos oficiales que ha jugado el Real Madrid esta temporada, Vinicius Jr ha sido titular en dos de ellos (solo completó los 90 minutos en uno), aunque es cierto que sí ha tenido minutos en todos. Las oportunidades le llegan, pero el extremo parece no aprovecharlas del todo y en la capital española ya se preguntan si ya tiene las cualidades necesarias para ser parte del primer equipo o, quizás, debe ser cedido para ganar galones.

Y es que en equipos que compiten por todos los títulos, los entrenadores necesitan futbolistas determinantes; es decir, que cambien el rumbo del partido con apariciones individuales cuando el colectivo no encuentra soluciones. En este apartado los primeros que vienen a la mente son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero además de ellos ya hay casos que, con la edad del brasileño (19), marcan una pauta con el escudo que defienden.

Cristiano Ronaldo tuvo su temporada liguera más goleadora en el 2014/2015, cuando convirtió 48 goles. Aquí podrás ver cada uno de ellos. (Youtube Real Madrid)

Porque los equipos TOP (llámense Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, PSG o Juventus) no necesitan jugadores de YouTube, sino de áreas –sea la propia defendiendo o la contraria asistiendo y anotando–. Ahí, quizás, está el déficit del brasileño al que ya querían denominar como el sucesor de Neymar. Y aunque todavía tenga mucho tiempo para explotar, la verdad es que su edad no puede ser una excusa en el mundo del fútbol.

Las ‘joyas’ de la élite

El madridismo pide a gritos a un sucesor de CR7. El portugués se fue a la Juventus y, desde entonces, nadie ha podido tomar las riendas ofensivas del club capitalino. Por eso el presidente optó por Eden Hazard –un jugador consagrado–, aunque alrededor de Europa ya haya unas cuantas estrellas que oscilan entre los 20 años.

Eden Hazard ha sumado 100 minutos con Real Madrid en dos partidos. (Foto: AFP) Eden Hazard ha sumado 100 minutos con Real Madrid en dos partidos. (Foto: AFP)

Kylian Mbappe, Jadon Sancho o Marcus Rashford son tres nombres que vienen a la mente cuando piensas en determinación. Los tres ya son una realidad en sus respectivos equipos y no solo aportan con velocidad, sino con goles y asistencias en el área contraria. El francés anotó 33 goles en 29 partidos de la Ligue 1 2018/19 y no hizo extrañar a Neymar cuando éste fue baja por lesión, siendo números de extraterrestre y que confirman que tiene todo para ser el sucesor del trono mundial.

El inglés del Borussia Dortmund también fue una solución para Lucien Favre en la Bundesliga. Con 12 goles y 14 asistencias, Sancho hizo que desde el Manchester City se jalen de los pelos por haberlo dejado ir sin oportunidades en el primer equipo. Su compatriota del Manchester United anotó 10 tantos y asistió en otras seis oportunidades a sus compañeros en la 2018/19 de la Premier League para, con 20 años, ser la pieza de oro de Solskjaer ante el bajo nivel de Alexis Sánchez y Romelu Lukaku como ‘red devils’.

Neymar y Mbappé no se perdieron el Real Madrid vs PSG de la Champions League. (ESPN)

Al final, la edad no es un impedimento para empezar a brillar. Ansu Fati o Eduardo Camavinga son ejemplos que en la 2019/20 inician su travesía en la élite y que, de no ser determinantes, terminarán paseándose por equipos de media tabla en el ‘Viejo Continente’. En el fútbol actual el talento no basta, pues son las áreas las que terminan definiendo si eres el campeón o uno más del montón.

