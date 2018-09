El pasado fin de semana se vio una de las escenas que más sorprendió en toda España. Resulta que en pleno partido del Real Madrid Castilla frente al Atlético de Madrid II por la Segunda B, el delantero merengue Vinicius Junior sufrió una mordida en su cabeza de parte de un rival. Nadie en el Miniestadio Cerro del Espino de Majadahonda lo podía creer.

Como protagonista, además de Vinicius Junior , estuvo el central colchonero Alberto Rodríguez. Este lunes el zaguero habló sobre lo ocurrido con la joven estrella brasilera y vaya que se ha notado arrepentido. Espera que no hayan duras sanciones.

"Ha sido una reacción producto de la alta intensidad del encuentro. La verdad que no me siento nada orgulloso por lo hecho y no refleja lo que soy como jugador. No representa los valores de mi club y tampoco es un ejemplo para los chicos que vienen de abajo", dijo respecto al incidente con Vinicius, en declaraciones que recoge el diario AS.

Asimismo, lamentó que lo que hizo haya repercutido más que el resultado del cotejo. "Ellos tuvieron un buen rendimiento. Al final lo busqué y todo quedó ahí. Debo aprender de esto", añadió.

Por otra parte, el primer equipo del Real Madrid tendrá un receso en sus partidos debido al parón por amistosos FIFA y UEFA Nations League. Volverá a la acción el 15 de setiembre para medirse ante Athletic Club como visitante por la cuarta jornada de la Liga Santander.