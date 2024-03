Vinícius Júnior volvió a perder los papeles y realizó una acción que pudo costarle caro al Real Madrid en el partido ante RB Leipzig, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. En un momento de frustración —no le salía nada a la ‘Casa Blanca’—, el brasileño tomó del cuello brevemente a Willi Orban y lo empujó. El árbitro decidió sacarle tarjeta amarilla a ‘Vini’ y, casi diez minutos después, anotó el gol de la tranquilidad para su equipo. A pesar de haber conseguido la clasificación, un histórico del club ‘blanco’ no tuvo reparos en recriminar al ‘carioca’ por su comportamiento.

Las actitudes del exjugador de Flamengo han dado de qué hablar desde que llegó a España. Esta vez, montenegrino, leyenda del Real Madrid y héroe de la séptima ‘Orejona’, puso en su sitio al brasileño tras la acción que realizó contra el defensor del club alemán. “No tiene ninguna explicación. La camiseta del Real Madrid no aguanta este tipo de comportamientos, tal vez la de otro equipo sí”, fueron sus primeras palabras a Cadena Ser.

“Justo empiezas a pensar que este chico ya se ha tranquilizado y comete una cosa así y me sorprende a mí y a toda la humanidad. Y luego, tengo que decir otra cosa: imagina que en el partido de ida, el gol que le anulan al Leipzig se lo anulan al Real Madrid... Todos diríamos que si la UEFA, que no sé qué… Y si no expulsa a un jugador así como Vinícius (siendo del equipo rival), diríamos: ‘bueno, todos son anti madridistas’”, agregó al respecto.

El montenegrino no dudó en destacar las habilidades de ‘Vini’, a quien catalogó como “un jugador diferente y que merece todo el respeto”; sin embargo, le aconseja cambiar su comportamiento porque puede perjudicar al Real Madrid en algún momento. “Le tienen que tranquilizar como si fuese un niño. Tiene que cambiar mucho sobre esto, porque puede dejar al equipo con diez jugadores y pierdes una eliminatoria”, concluyó.

Mitajovic fue el autor del histórico gol en la final de la Champions League de 1998 entre Real Madrid y Juventus. Aquella vez, la ‘Casa Blanca’ ganó por 1-0 y consiguió su séptima ‘Orejona’ en su historia. Curiosamente, es similar a lo que vivió el club ‘blanco’ con Vinícius Júnior, en el 1-0 ante Liverpool en la temporada 2021-22. ‘Vini’ marcó el único tanto ante los ‘Reds’ y ayudó a ganar la Champions número catorce.

¿Cuál es el próximo partido del Real Madrid?

Real Madrid ya se encuentra alistándose para su próximo partido, que será ante Celta de Vigo el domingo 10 de marzo, por la jornada 28 de LaLiga de España. El compromiso está pactado para jugarse en el Santiago Bernabéu, desde las 12:30 p.m. (hora peruana, 6:30 p.m. en España) y será transmitido a través de las señales de ESPN y Star Plus. La ‘Casa Blanca’ es líder con 66 puntos y le saca 7 unidades de ventaja al Girona y 8 al FC Barcelona.

Cabe mencionar que, luego del polémico final entre Real Madrid y Valencia, el órgano disciplinario de LaLiga ha decidido castigar con dos partidos a Jude Bellingham por insultar al árbitro Gil Manzano. El mediocampista inglés se perderá los duelos ante Celta de Vigo y Osasuna (16 de marzo). Recién volverá a jugar con la ‘Casa Blanca’ el 31 de marzo, cuando el equipo reciba al Athletic Club en el Santiago Bernabéu.





