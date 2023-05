Vinícius Júnior ha estado en boca de todos este domingo, luego de lo que vivió en el Real Madrid vs. Valencia en Mestalla. El brasileño explotó tras recibir insultos racistas en el estadio y arremetió contra LaLiga porque no protege a sus jugadores en los campos de juego. “No es fútbol, es LaLiga”, señaló ‘Vini’. El presidente de la competición, Javier Tebas, no dudó en responder al jugador de 22 años a través de las redes sociales.

El exjugador de Flamengo realizó una publicación en Twitter donde dejó claro que la Federación no hace nada por evitar el racismo. “El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas”, sostuvo un enojado y decepcionado Vinícius.

El director de LaLiga respondió al delantero del Madrid en Twitter: “Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente”.

Tebas añadió: “No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”. El presidente se refirió a las competencias sobre sanciones, que no corresponden a LaLiga y sí al Comité de Competición de la RFEF y la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia.

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar.



Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa...



Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Vinícius Jr. no se quedó callado

El atacante de la ‘Casa Blanca’ se percató del comentario de Javier Tebas y decidió darle una respuesta. “Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hables, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa...”, resaltó.

Finalmente, Vinícius le dejó claro que no busca conversar con el presidente de LaLiga sobre racismo. Lo único que desea es que haya castigos más severos para que se pueda terminar con este grave problema. “Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve”, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.