La sorpresa de la semana llega desde Valdebebas al término de la segunda semana de la pretemporada. En medio de los rumores sobre nuevos fichajes, el Real Madrid ha dado el golpe con una de sus actuales figuras que entrena con Julen Lopetegui. Se trata de Vinicius Junior , quien ha sido inscrito... ¡en el Juvenil A de la División de Honor!

El joven brasileño que se incorporó hace unas semanas al Madrid procedente del Flamengo, figura ya en la Real Federación Madrileña de Fútbol. Por ahora, solo Vinicius y Miguel Gutiérrez Ortega figuran inscritos en el elenco que dirigirá Dani Poyatos.

Vinicius Junior, inscrito en el Juvenil A. (Foto: captura Marca) Vinicius Junior, inscrito en el Juvenil A. (Foto: captura Marca)

¿Se decidió su futuro?

En el Real Madrid aseguran que solo es un tema administrativo, pues buscan aprovechar la edad del jugador, 18 años, para que también, de ser necesario, pueda actuar en las filiales. De esta manera, el club se hace de un espacio para dejar sitios libres en las tres divisiones que podría actuar Vinicius: tanto en el primer equipo, en el Castilla y en el Juvenil A.



Aun así, en las próximas semanas se definirá si Vinicius Junior se queda en el cuadro de Lopetegui o si sale cedido a otro equipo. La gira en Estados Unidos, por la International Champions Cup , decidirá gran parte de la suerte de la 'joya' brasileña.



"Desde que llegué sentí algo diferente, que iba a ser muy feliz, no solo yo, sino todos mis compañeros y mi familia. Todo el mundo me pregunta cómo está siendo la experiencia de estar aquí. Siempre les digo que no hay nada mejor que estar en el mejor equipo del mundo", dijo Vinicius en entrevista para Real Madrid TV hace tres días.



Vinicius Junior llega al equipo merengue por 45 millones de euros procedente del Flamengo, donde debuto en mayo del año pasado.