Por el momento, y mientras la directiva evalúa si fichar más jugadores para la temporada, el buen ánimo es el 'pan' de todos los días en Valdebebas, donde el Real Madrid viene trabajando bajo las órdenes de Julen Lopetegui , con quien todos parecen muy encantados. El último en 'rendirse' al entrenador ha sido nada menos que Vinicius Junior , una de las incoporaciones para este curso.

El joven brasileño busca aprovechar cada entrenamiento para convencer a Lopetegui de que puede serle muy útil en Liga y Champions, pero mientras trabaja para ello, se ha mostrado más que satisfecho con su nuevo estratega, a quien lo calificó como 'Top', a través de su cuenta de Instagram , donde publicó una foto de ambos.



(Instagram Vinicius Junior) (Instagram Vinicius Junior)

"Desde que llegué sentí algo diferente, que iba a ser muy feliz, no solo yo, sino todos mis compañeros y mi familia. Todo el mundo me pregunta cómo está siendo la experiencia de estar aquí. Siempre les digo que no hay nada mejor que estar en el mejor equipo del mundo", dijo Vinicius en entrevista para Real Madrid TV hace tres días.



Se espera que el ex delantero del 'Fla' sea parte de la gira estadounidense por la International Champions Cup. Allí debe convencer al técnico Julen Lopetegui para no ser cedido.