José Luis Chilavert, conocido por su temperamento inquebrantable tanto dentro como fuera del campo, se ha visto envuelto en una polémica de proporciones monumentales tras sus controvertidas declaraciones dirigidas hacia Vinícius Junior, delantero del Real Madrid, en relación con los insultos racistas que ha sufrido. El exportero paraguayo, reconocido por su franqueza y sin pelos en la lengua, no se anduvo con rodeos al expresar su opinión sobre el comportamiento del astro sudamericano en la rueda de prensa previa al amistoso contra el racismo entre España y Brasil en el Santiago Bernabéu.

“Pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”, sentenció Chilavert. Estas palabras no pasaron desapercibidas y generaron una cascada de críticas hacia el exguardameta. Sin embargo, lejos de retractarse, ‘Chila’ volvió a la carga en una entrevista radial argentina, reafirmando su posición y cuestionando la sinceridad de las lágrimas del brasileño.

“¿Por qué fue fuerte lo que le dije a Vinicius? ¿Por tener sentido común? ¿Por qué se pone a llorar? Dijo que quiere que los negros puedan vivir mejor, ¿entonces los blancos qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que suicidarnos? ¿Cómo es el tema? No hay que tergiversar las cosas”, declaró Chilavert para Splendid AM, defendiendo su postura con vehemencia.

El exportero paraguayo también apuntó al documental que está grabando Netflix con Vinícius como protagonista, sugiriendo que las lágrimas del jugador podrían ser parte de una actuación mediática. Además, criticó que el delantero del Real Madrid solo se convierta en defensor de las injusticias cuando le afectan personalmente, omitiendo otros casos de discriminación en el fútbol.

“Las cámaras de Nétflix estaban ahí y se pone a llorar. ¿Qué le queda a un morocho que gana 300 dólares y tiene que darle de comer a cuatro hijos? Él juega en el Real Madrid. Además, es el primero que agrede a los rivales”, dijo.

La hipocresía de Vinícius, según Chilavert





“Cuando la policía brasileña mató a palos a los hinchas argentinos de Boca, ¿dónde estaba Vinicius, que es un ejemplo de los líderes de Brasil? Le pegaron a chicos, mujeres y veteranos. Cuando te pegan ellos, todo está bien, pero después vos les faltas al respeto y empiezan a llorar”, expresó Chilavert, señalando la hipocresía percibida en la actitud del delantero.

Chilavert concluyó su intervención reafirmando que la discriminación persiste en todas partes y que él mismo ha sido objeto de insultos y desprecios en su carrera. Su defensa de sus controvertidas palabras representa un desafío directo a la sensibilidad y conciencia del mundo del fútbol, dejando en evidencia las tensiones y divisiones que aún prevalecen en el deporte más popular del planeta.





Vinícius exigió castigo para los racistas





Durante la conferencia de prensa, el delantero del Madrid señaló que se siente frustrado porque no hay castigo para los racistas. “La falta de castigo es lo que más me molesta, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”, apuntó.

Una vez que se recompuso, el atacante se refirió a la posibilidad de irse de LaLiga. “Nunca he pensado en irme porque le daría a los racistas lo que ellos quieren. Voy a seguir en el mejor club del mundo, marcando muchos goles para que me sigan viendo. Los racistas son minoría”, sostuvo.

