El Barcelona sufrió ante el Alavés , que mantuvo el tipo en el Camp Nou durante setenta minutos pero terminó por claudicar ante el arreón final azulgrana, que no afloja en la carrera por el liderato de La Liga Santander y al que solo le amenaza, de lejos, el Atlético Madrid, que se reencontró con el triunfo en el choque ante el Las Palmas.



La sesión fue propicia una vez más para el cuadro de Ernesto Valverde. Jornada a jornada sus perseguidores caen uno tras otro. Solo el Barcelona prolonga partido a partido una estabilidad y una inercia ganadora que le mantiene al alza.



El Atlético se recuperó. Pero tuvo un traspiés el pasado fin de semana. Está a once puntos. Y el Valencia, que pretendía formar parte de la pelea y discutir, al menos, la segunda plaza al combinado rojiblanco, ya está más pendiente de resguardar el tercer lugar, al que se aproxima el Real Madrid. El equipo de Marcelino García está a seis del Atleti y a trece del Barcelona.



El cuadro de Ernesto Valverde padeció más de lo esperado ante el Alavés, que ya dio la campanada en el Camp Nou el pasado año. Con ese talante se plantó también en esta ocasión. Incluso vio cerca el objetivo de puntuar al tomar ventaja en el marcador con el gol del sueco John Guidetti en el 23. El líder no empezó a enderezar la situación hasta el 72, con Luis Suárez.



La sexta victoria seguida llegó a ocho del final, en un libre directo transformado por Leo Messi, que salió otra vez al paso para sacar del apuro a su equipo.



El Atlético Madrid reforzó la segunda plaza con un triunfo firme ante el Las Palmas, que no termina de salir del pozo. Fue al contraataque como el cuadro de Diego Pablo Simeone se reencontró con el triunfo después de los tres contratiempos consecutivos sufridos en las últimas fechas. El empate contra el Girona la semana pasada y el doble revés sufrido contra el Sevilla que le echó de la Copa.



Fue con tres goles de contragolpe en la última media hora como el cuadro rojiblanco solventó su compromiso. Tantos de Antoine Griezmann, Fernando Torres y Thomas Partey, que echaron por tierra la resistencia isleña, que solo mantuvo el tipo durante una hora.



Fue una victoria esencial para el Atlético, que reafirma sus expectativas y que le asienta en el segundo puesto, beneficiado por la derrota ante el Real Madrid del Valencia, al que supera ya en seis puntos y a la espera de algún tropiezo del Barcelona para aferrarse a cualquier atisbo de opción hacia el liderato del torneo.



Fuente: EFE



LA PREVIA



No se descarta que la segunda incorporación en el mercado de invierno, el colombiano Yerry Mina , pueda también debutar como azulgrana, después de que ya fuese convocado para el partido de Copa contra el Espanyol, aunque vio el choque desde el banquillo.

Las posibilidades del central colombiano y de hacer pareja con Gerard Piqué en zaga son grandes. Incluso Valverde comentó que "tiene posibilidades" de jugar, pero aclaró que no puede asegurar que lo haga.

"Se está amoldando al equipo y a los nuevos compañeros. Está entrenando bien y esperando a que el entrenador le dé la oportunidad", bromeó Valverde.

Thomas Vermaelen está lesionado y Samuel Umtiti con cuatro amarillas, apercibido de sanción, por lo que Yerry podría sumar algunos minutos como jugador azulgrana.

La ventaja del Barza en la Liga, que se amplió un poco más la jornada anterior por los tropiezos de Atlético de Madrid (a once puntos del Barça) y Valencia (a catorce), y los dos partidos de la Copa que deberá afrontar en semifinales ante el Valencia, obligarán de alguna manera a Valverde a mover tanto las alineaciones como el banquillo para resguardar a las piezas clave ante el reencuentro con la Champions League en algunas semanas.