El colombiano Yerry Mina , quien debutó en partido con la camiseta del Barcelona ante el Valencia el jueves por Copa del Rey , se mostró eufórico con su estreno oficial y dijo que espera ir "poco a poco con los pies en el suelo para seguir aprendiendo".



A tan sólo minutos de finalizar el duelo, frente al Valencia en Mestalla, el central sustituyó en el minuto 82 al catalán Gerard Piqué, quien pidió el cambio en el partido de vuelta de las semifinal de la Copa.



El jugador se mostró muy emocionado por la oportunidad. "Apasionante el momento que me dijeron que salía. Sentí mucha felicidad y cuando toqué la primera bola tenía confianza porque mis compañeros me han adaptado muy bien", declaró a Barça TV.



Mina manifestó su agradecimiento con todo el equipo: "Estoy agradecido a Dios, a los compañeros, los directivos y la afición por la oportunidad que me han dado de estar aquí. Quiero seguir trabajando y esperar poco a poco con los pies en el suelo para seguir aprendiendo de mis compañeros".



Durante sus diez minutos sobre el césped de Mestalla, Mina completó seis pases buenos. "Ha sido muy emocionante debutar (...) Son momentos que no se olvidan, me he sentido feliz", sostuvo el colombiano, quien finalizó sus palabras con un eufórico grito de "Força Barça".



El jugador compartió mensajes de agradecimiento con sus seguidores a través de las redes sociales. "Agradecido con Dios por darme la oportunidad de debutar. En mí, sólo hay felicidad y alegría. No tengo palabras para describirlo. Gracias FC Barcelona, gracias familia, iremos paso a paso de la mano de Dios", escribió el central junto a una serie de imágenes sobre la cancha, en su cuenta de Instagram. La publicación alcanzó más de 320 mil me gusta.



Por su parte, el FC Barcelona ha comenzado a festejar su puesto en la final de la Copa y ha publicado en su página web y redes sociales los anuncios del encuentro. EFE