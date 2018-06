Llegó su hora. Luego de una temporada con pocas participaciones, el Barcelona habría decidido no continuar apostando por Yerry Mina de cara a la próxima temporada de la Liga Santander. El defensor colombiano no habría terminando de convencer al club azulgrana, que ya empieza a planear su salida según 'AS'.



El medio español asegura que la decisión ya está tomada, y que solo falta definir la manera como el central de 23 años abandonará el club. Barcelona barajaba la opción de ceder a Mina para que este sumará los minutos que no le pueden dar en el Camp Nou, pero esta idea podría cambiar después del Mundial.



Convocado por la Selección de Colombia que disputará el torneo en Rusia, el aún defensor 'culé' podría ser vendido por su club en caso llegase una buena oferta. La renovación de Umtiti y la posible llegada de Lenglet al Barça habrían terminado de cerrarle las puertas al 'cafetero', por el que el club pagó doce millones de euros al Palmeiras.



La verdad es una y tal parece que Mina tiene todo listo para salir del Barçelona . Vendido o cedido es lo de menos, pues para los ojos de los dirigentes del último campeón de la Liga Santander, el central colombiano tiene todas las cartas en su contra y practicante los dos pies fuera del club que meses atrás le confiaba su futuro.